درخواست اساتید حوزه علمیه برای دفن امام شهید در شهر مقدس قم

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اساتید حوزه علمیه قم، در نامهای خطاب به رهبر معظم انقلاب و بیت معظم و مکرم قائد شهید، درخواست میزبانی پیکر مطهر قائد شهید و دفن ایشان در شهر مقدس قم را مطرح کردند.
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک بیت معظم و مکرم قائد شهید، علی الخصوص مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)
سلام علیکم و رحمة الله؛
با تقدیم احترام و ارادت خالصانه به ساحت بیت رفیع ولایت؛
همانگونه که مستحضرید، در این برهه که امت اسلامی برای عبور از گردنههای تاریخی و ورود به دوران شکلدهی به تمدن نوین اسلامی بیش از پیش به بازخوانی سرمایههای معنوی و هویتی خویش نیازمند است، یاد و میراث «قائد شهید»، همچون چراغی فروزان، مسیر پیش روی نهضت را روشن میسازد.
و میدانیم که شهر مقدس قم، به عنوان خاستگاه اندیشههای ناب شیعی و «مادر انقلاب اسلامی»، همواره کانون جوشش معرفت و پناهگاه مجاهدان بوده است. ما به عنوان جمعی از اساتید حوزهی علمیه قم، با اعتقاد به ظرفیتهای تمدنی این شهر مقدس، بر این باوریم که استقرار مزار مطهر آن قائد شهید در این کانون تولید اندیشه، افزون بر تکریم آن شخصیت تراز اسلام، میتواند به ایجاد مرکزی پویا برای تبیین و نشر تفکرات تعالیبخش ایشان بدل گردد؛ تا میراث فکری آن عزیز، پیوندی ناگسستنی با حوزهی علمیه و نسل جوان تمدنساز امت اسلامی برقرار نماید.
با کمال تواضع، استدعا داریم با عنایت و تدبیر حکیمانهی خویش، در صورت صلاحدید، اجازه فرمایید شهر مقدس قم، میزبان پیکر مطهر آن قائد شهید باشد. در عین حال، یقین داریم هرگونه تصمیمی که از سوی آن بیت معزز اتخاذ گردد، تجلیگر مصلحت عالیهی نظام و مایهی تعمیق آرمانهای انقلاب در میان نسلهای آینده خواهد بود.
امید که نام و راه آن امام شهید، تا ظهور خورشید ولایت عظمی، الهامبخش عزت و پیشرفت امت اسلامی باقی بماند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
اسامی امضا کنندگان در اینجا قابل مشاهده است.
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