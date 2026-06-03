پیوند غدیر و انقلاب در مکتب امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: غدیر در نگاه شیعه صرفا یک واقعه تاریخی نیست، بلکه منشور تداوم هدایت الهی در جامعه اسلامی به شمار میرود، پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم، با معرفی امیرالمومنین علی (ع) به عنوان ولی و جانشین خود، مسیر رهبری امت اسلامی را ترسیم کردند؛ مسیری که هدف آن صیانت از دین، اجرای عدالت و حفظ وحدت جامعه اسلامی بود.
امام خمینی (ره) با احیای اندیشه حکومت اسلامی نشان داد که دین تنها برای زندگی فردی نیامده است امام خمینی (ره) نیز با تکیه بر همین مبانی اعتقادی، نظریه ولایت فقیه را به عنوان استمرار ولایت در عصر غیبت مطرح و زمینه تشکیل نظام جمهوری اسلامی را فراهم کرد؛ نظامی که بر پایه حاکمیت ارزشهای دینی، مردمسالاری دینی و مقابله با سلطهپذیری بنا شده است.
حجتالاسلام منصور باقربیکتبریزی، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، در گفتوگو با «مهر» با اشاره به پیوند عمیق میان غدیر و نظام اسلامی اظهار کرد: اگر غدیر را صرفا یک مناسبت تاریخی تلقی کنیم، بخش مهمی از پیام آن را نادیده گرفتهایم. غدیر در حقیقت اعلام ضرورت وجود رهبری الهی برای جامعه اسلامی است. این اصل در دوران امامت ائمه اطهار (ع) ادامه یافت و در عصر غیبت نیز در قالب ولایت فقیه متجلی شد.
وی افزود: امام خمینی (ره) با احیای اندیشه حکومت اسلامی نشان داد که دین تنها برای زندگی فردی نیامده است، بلکه برای اداره جامعه، تحقق عدالت، دفاع از مستضعفان و مقابله با استکبار نیز برنامه دارد. از این منظر، جمهوری اسلامی را میتوان ثمره عملی اندیشهای دانست که ریشه در غدیر دارد. مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی تلاش میکنند.
پیوند میان نسل جدید و مبانی فکری انقلاب را کمرنگ کنند، تصریح کرد: امروز جهاد تبیین مهمترین وظیفه فعالان فرهنگی و رسانهای است. جوانان باید بدانند که ولایت فقیه یک نظریه صرفا سیاسی نیست، بلکه امتداد منطقی ساختار امامت در دوران غیبت است؛ ساختاری که هدف آن حفظ هویت اسلامی جامعه و جلوگیری از انحراف مسیر امت است. باقربیکتبریزی خاطرنشان کرد: اگر امروز جمهوری اسلامی توانسته در برابر فشارها، تحریمها و تهدیدهای گوناگون ایستادگی کند، بخش مهمی از این موفقیت ناشی از انسجامی است که حول محور ولایت شکل گرفته است.
تقارن عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) دارای پیامهای مهم و معناداری است
در همین رابطه حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران نیز در گفتوگو با «مهر» اظهار کرد: تقارن عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) دارای پیامهای مهم و معناداری است. امام راحل شخصیتی بود که توانست اندیشه ولایت را از عرصه نظری به میدان عمل وارد کند و الگویی نوین از حکومت دینی را در جهان معاصر ارائه دهد.
وی افزود: امروز بسیاری از ملتهای منطقه و حتی آزادیخواهان جهان، جمهوری اسلامی را به عنوان نماد مقاومت در برابر نظام سلطه میشناسند. این جایگاه نتیجه همان تفکری است که از غدیر الهام گرفته و توسط امام خمینی (ره) احیا شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران با اشاره به شرایط حساس منطقه و تحولات بینالمللی گفت: در دنیایی که شاهد جنگ روایتها، عملیات رسانهای گسترده و تلاش برای تحریف حقایق هستیم، بازخوانی پیام غدیر و آرمانهای امام خمینی (ره) بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. دشمنان تلاش میکنند اعتماد عمومی را هدف قرار دهند و فاصله میان مردم و ارزشهای انقلاب را افزایش دهند، اما آگاهیبخشی و حضور فعال مردم میتواند این توطئهها را خنثی کند.
محمودی ادامه داد: مسئله فلسطین، جنایات رژیم صهیونیستی، فشارهای اقتصادی علیه ملتهای مستقل و تلاش برای تضعیف هویت دینی جوامع اسلامی از جمله موضوعات روزی است که نشان میدهد جوهره پیام غدیر همچنان زنده و کارآمد است. غدیر پیام مسئولیتپذیری، عدالتخواهی و دفاع از حق را به جامعه منتقل میکند. کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین وظایف جامعه در شرایط کنونی، تبیین صحیح نسبت میان امامت، ولایت و مردمسالاری دینی است.
در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، ولایت فقیه نه در تقابل با مردم، بلکه در چارچوب مشارکت مردم و با هدف صیانت از مسیر اسلامی جامعه تعریف میشود، به همین دلیل جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون همواره بر حضور مردم در تعیین سرنوشت خود تاکید داشته است.
اندیشه انقلاب اسلامی از غدیر سرچشمه گرفته است
از سوی دیگر، فضای مجازی و رسانههای نوین به میدان اصلی نبرد شناختی تبدیل شدهاند، در چنین شرایطی، انتقال مفاهیم عمیق غدیر به زبان روز و متناسب با نیازهای نسل جوان اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که معرفی ابعاد اجتماعی، اخلاقی و تمدنی غدیر میتواند در تقویت هویت دینی و ملی نسل جدید نقش موثری ایفا کند.
تقارن عید غدیر با سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی، یادآور این حقیقت است که انقلاب اسلامی صرفا یک تحول سیاسی نبود، بلکه حرکتی برخاسته از یک اندیشه ریشهدار دینی و تاریخی به شمار میرود. اندیشهای که از غدیر سرچشمه گرفته، در مکتب اهلبیت (ع) تداوم یافته و در عصر حاضر با رهبری امام خمینی (ره) به تشکیل نظام اسلامی منجر شده است.
اکنون پرسش اصلی این است که وظیفه ما در قبال این میراث چیست؟ پاسخ را شاید بتوان در سه محور خلاصه کرد؛ نخست شناخت عمیقتر معارف غدیر و فلسفه ولایت، دوم تبیین این مفاهیم برای نسل جدید با ادبیاتی متناسب با اقتضائات زمان و سوم حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدها و جنگهای شناختی. امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلامی نیازمند بازخوانی پیام غدیر است؛ پیامی که بر مسئولیت، آگاهی، عدالت و تبعیت از رهبری الهی تاکید دارد. تقارن عید ولایت با سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی، فرصتی ارزشمند برای تامل در این مسیر تاریخی و تجدید عهد با آرمانهایی است که همچنان الهامبخش ملت ایران و آزادیخواهان جهان به شمار میرود.
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