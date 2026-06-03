تقارن عید غدیر و نیمه خرداد؛ بیانگر وحدت امامت و امت است

به گزارش خبرنگارر مهر، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۰ کیلومتری عید غدیر، نوشت: در تقویم ملت‌ها، برخی ایام صرفاً مناسبت نیستند؛ لحظاتی‌اند که جوهره یک ملت، شیوه ایستادنش در تاریخ و کیفیت حکمرانی‌اش را آشکار می‌کنند. امسال، تقارن دهه ولایت و عید غدیر با ۱۴ خرداد، سالروز ارتحال امام خمینی(ره)، و ۱۵ خرداد، مبدأ خیزش تاریخی مردم ایران، از همین جنس است.

متن پیام رئیس صندوق توسعه ملی بدین شرح است؛

در تقویم ملت‌ها، برخی ایام صرفاً مناسبت نیستند؛ لحظاتی‌اند که جوهره یک ملت، شیوه ایستادنش در تاریخ و کیفیت حکمرانی‌اش را آشکار می‌کنند. امسال، تقارن دهه ولایت و عید غدیر با ۱۴ خرداد، سالروز ارتحال امام خمینی(ره)، و ۱۵ خرداد، مبدأ خیزش تاریخی مردم ایران، از همین جنس است؛ گویی تاریخ، سه‌گانه «امام، امت و بصیرت» را بار دیگر پیش روی ایران نهاده است تا نشان دهد بقای یک ملت و آرمان‌هایش ، نه با وفور امکانات، که با استحکام معنا، انسجام اراده و کارآمدی نظام تدبیر تضمین می‌شود.

میهن‌ما در ماه‌های اخیر، صرفاً با یک تعرض نظامی مواجه نبود؛ بلکه با تهاجمی ترکیبی روبه‌رو شد که هدف آن، فروپاشی همزمانِ امنیت، اقتصاد، امید و اعتماد عمومی بود. دشمن می‌خواست میدان را از مدافعان ایران بگیرد، خیابان را از مردم ایران جدا کند، و ذهن جامعه را نسبت به آینده این سرزمین دچار تردید سازد. اما آنچه رخ داد، شکست سنگین و تاریخی، محاسبات دشمن بود. پیوستگی مسیر ولایت، ایستادگی مردم، اقتدار نیروهای مسلح، پایداری فعالان اقتصادی، مسئولیت‌پذیری دولت، و همراهی نخبگان و رسانه‌ها، هر یک به تنهایی حماسه‌ای بی بدیل آخر، که حقیقتی بزرگ را عیان کرد: ایران را نمی‌توان از درون تهی کرد، مادامی که پیوند «رهبری، مردم و کارآمدی» محفوظ بماند.

ملت‌های بزرگ، از حماسه فقط برای افتخار استفاده نمی‌کنند؛ بلکه برای اصلاح هم استفاده می‌کنند.

اگر این تجربه تاریخی به بازآرایی نظام تصمیم‌گیری، افزایش تاب‌آوری اقتصاد، کاهش آسیب‌پذیری معیشت مردم، انضباط مالی بیشتر، ارتقای شفافیت، و تقویت عدالت در دسترسی همگان به فرصت‌ها منجر نشود، بخشی از این حماسه را ناتمام گذاشته‌ایم. این، مهم‌ترین هشدار حکمرانی در چنین ایامی است : پیروزی در بحران، زمانی پایدار می‌شود که به ظرفیت نهادی برای پیشگیری از بحران‌های بعدی تبدیل شود.

ایران امروز، اگرچه داغ‌دیده و هزینه‌پرداخته، اما از همیشه آگاه‌تر، منسجم‌تر و آزموده‌تر ایستاده است. این ایستادگی، اگر با تدبیر، اصلاح و آینده‌نگری همراه شود، نه فقط پیروزی بر یک جنگ، بلکه آغاز یک جهش تاریخی خواهد بود. اکنون زمان آن است که بر پایه‌ میراث فکری رهبر شهیدمان، حماسه میدان و خیابان، به حماسه حکمرانی و پیشرفت تبدیل شود؛ زیرا ملت‌هایی در تاریخ ماندگار می‌شوند که بتوانند از رنج؛ گنج، از تهدید؛ فرصت و از فرصت‌ها، آینده را بسازند.