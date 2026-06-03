تیمور یزدانشناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای گذشته مراسم و جشن های متنوعی در نقاط مختلف شهرستان بوشهر در حال برگزاری است و امروز و فردا این برنامه ها به اوج می رسد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم و برنامه های مختلف با حضور، همراهی و مشارکت مردم بیان کرد: عید غدیر در فرهنگ شیعه از جایگاهی ویژه برخوردار است و مردم در این روز جشن های خود را به صورت عمومی یا خانگی برگزار می کنند.

دبیر اجرایی بنیاد غدیر شهرستان بوشهر با اشاره به شکل گیری فرهنگ غدیری در سطح جامعه خاطرنشان کرد: اطعام غدیر یکی از مهمترین برنامه ها در این ایام است که مردم مشارکت بسیار خوبی در این زمینه دارند و انتظار داریم این مراسم بیش از پیش نهادینه شود.

وی با اشاره به روایت های متعدد در مورد اطعام غدیر خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر شاهد ترویج فرهنگ اطعام غدیر در منازل، مساجد و محافل مردمی به عنوان یک رفتار فرهنگی و اجتماعی در نقاط مختلف استان بوشهر هستیم.

یزدانشناس از مطالعه و ترویج معارف علوی به عنوان یکی دیگر از برنامه های این ایام نام برد و افزود: «غدیرشناسی» و آموزش‌های مرتبط با آن و همچنین توزیع گسترده نهج‌البلاغه از دیگر برنامه های مهم است.

وی از انتقال پیام غدیر در قالب برنامه هایی نظیر سرودهای غدیری و برنامه‌های حماسی و معنوی خبر داد و افزود: برنامه‌های هنری در انتقال پیام غدیر نقش مهم و تاثیرگذاری را دارند.