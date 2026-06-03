حجت مددخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیر اظهار کرد: واقعه غدیر خم نه تنها نقطه عطفی در تاریخ اسلام، بلکه تبلور اکمال دین و رسالت نبوی است.
رئیس شورای هیئت مذهبی استان قزوین گفت: با نگاهی به آیه ۳ سوره مائده، درمییابیم که خداوند با تعیین جانشین برای پیامبر اکرم (ص)، هدایت بشر را پس از ایشان تضمین کرد.
وی افزود: واقعه غدیر به ما میآموزد که هر امر مهم، بهویژه در حوزههای دینی و معنوی، نیازمند کمال و دقت است.
این مسئول تأکید کرد: ۲۳ سال رسالت پیامبر اسلام (ص) با تعیین جانشین به کمال رسید و این درس بزرگی برای نسل جوان است که در انجام تمامی امور زندگی، همت خود را بر «به کمال رساندن» کارها قرار دهند.
وی تاکید کرد: همچنین تداوم مسیر انبیا با حضور ائمه اطهار (ع) نشان میدهد که خداوند انسان را رها نکرده است و امروزه نیز امام عصر (عج) به عنوان امام حاضر و ناظر، بر تمامی امور جهان اشراف دارند.
وی ادامه داد: شناخت امام و تنظیم عملکرد بر اساس منویات ایشان، کلید موفقیت و سعادت برای نسل جوان امروز است.
مددخانی عنوان کرد: امسال جشنهای غدیر با رویکردی متفاوت و با تأکید بر حضور عمومی در خیابانها برگزار شد که طبق گزارشهای دریافتی، حداقل ۲۵ جشن رسمی در میادین مختلف برپا شده است که با احتساب برنامههای غیررسمی، این تعداد به بیش از ۵۰ جشن میرسد.
وی در ادامه ابراز کرد: علاوه بر این، برگزاری سه جشن باشکوه در مهدیه که با استقبال پرشور جوانان همراه بود، نشان از اقبال جامعه به این ایام دارد.
این مسئول تأکید کرد: یکی از شاخصترین برنامههای امسال، مراسم «مهمانی کیلومتری» در بلوار شهید سلیمانی است که فردا همزمان با روز عید، از ساعت ۱۶ تا ۲۳ برگزار میشود. در این مراسم، ۶۰ موکب با ارائه برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، میزبان مردم عزیز خواهند بود.
وی تصریح کرد: عید غدیر «عیداللهالاکبر» است و هر فرد با هر توان مالی یا شغلی میتواند در گرامیداشت آن نقشآفرین باشد.
مددخانی تأکید کرد: سنت اطعام، نه به معنای مخارج سنگین، بلکه به معنای وسعت بخشیدن به سفرههای خانگی و تقسیم آن با همسایگان و نیازمندان است و هر فرد میتواند با اقداماتی ساده مانند نصب پرچم بر سردر مغازه یا خانه، یا حتی برخوردی «غدیری» با مراجعان در محیط کار (از پزشک گرفته تا راننده تاکسی)، سهم خود را در ترویج این فرهنگ ایفا کند.
وی در پایان گفت: گرامیداشت غدیر مختص گروه یا قشر خاصی نیست. اگرچه احترام به سادات در فرهنگ ما جایگاه ویژهای دارد، اما عید غدیر متعلق به عموم دوستداران امیرالمؤمنین علی (ع) است و شایسته است همه اقشار جامعه با شور و شعور، در این جشن بزرگ مشارکت فعال داشته باشند.
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