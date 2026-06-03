امروز باید با عمل به غدیر و ولایت دشمنان را ناامید کنیم

حجت الاسلام اصغر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عید غدیر چند ویژگی دارد، اظهار کرد: غدیر روز اکمال دین یعنی روز کامل شدن دین است و این نخستین ویزگی عید غدیر محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه غدیر روزی است که خداوند متعال دین اسلام را تائید کرد، ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های عید غدیر ناامید شدن کافران و مشرکان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید بر اینکه در عید غدیر پیامبر اسلام(ص) وظیفه‌ای بر دوش همه ما گذاشت، افزود: همه مردم رسالت دارند که پیام غدیر و پیام روز غدیر رو به گوش همه عالمیان برسانند.

وی با بیان اینکه هرکس در فضای مجازی مخاطب زیادی دارد باید از این فرصت برای معرفی غدیر استفاده کند، افزود: همچنین هر فرد دارای قلم توانا باید در مورد غدیر بنویسد.

حجت الاسلام گرجی با بیان اینکه می‌توان برای معرفی غدیر، کتاب خرید و بین مردم توزیع کرد، اضافه کرد: چاپ کتاب، ارسال پیامک، سخنرانی، شعر، مقاله نویسی و ... راهکاری است که مردم می‌توانند با استفاده از آن غدیر را معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه حتی رانندگان تاکسی با نوشتن یک جمله در مورد غدیر در داخل خودروی خود می‌توانند معرف غدیر باشند، تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم غدیر را با عظمت برگزار کنیم و پیام غدیر را به گوش همه از جمله فرزندان، بستگان، همسایه، دوستان و ... برسانیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه روز غدیر سال یازدهم هجری فقط بیان ولایت و تئوری آن بود، افزود: امروز زمان عمل غدیر و ولایت است و ما باید در میدان، یاس و نا امیدی که خداوند وعده داده را بر مشرکان مستولی کنیم و باید ما بتوانیم به صورت عملی غدیر را استمرار دهیم.

وی با بیان اینکه برای معرفی غدیر اقدامات خوبی انجام شده اما آنگونه که وظیفه ما و شایسته عظمت غدیر باشد فعالیتی انجام نشده است، ادامه داد: به تعبیر امام شهیدمان اتفاقات خوب و مبارکی در سال‌های اخیر برای معرفی غدیر از جمله مهمانی‌های کیلومتری رخ داده که در طول تاریخ بی نظیر بوده اما هنوز حق غدیر ادا نشده است.

حجت الاسلام گرجی تاکید کرد: همه ما باید هرچه در توان داریم از آبرو، مال، وقت، امکانات و ... برای معرفی غدیر به میدان بیاوریم تا پیام غدیر جهانی بشود.