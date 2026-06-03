غدیر ضامن استمرار مسیر هدایت و ولایت در جامعه اسلامی است

حجتالاسلام سعید مرادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیر خم، این واقعه را یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین رخدادهای تاریخ اسلام دانست و اظهار کرد: غدیر تنها یک حادثه تاریخی نیست، بلکه منشور جاودان امامت و ولایت و تضمینکننده تداوم مسیر هدایت امت اسلامی پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) است.
وی با بیان اینکه واقعه غدیر به فرمان الهی و با حضور دهها هزار نفر از مسلمانان در واپسین سفر حج پیامبر(ص) رقم خورد، افزود: در روز غدیر، پیامبر اعظم(ص) با معرفی امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) به عنوان جانشین و ولی امت اسلامی، مسیر آینده جامعه اسلامی را ترسیم کردند و حجت را بر همگان تمام نمودند.
امام جمعه ابهر با تأکید بر اهمیت جایگاه امامت در اندیشه اسلامی تصریح کرد: همانگونه که نبوت نقش هدایت بشر را بر عهده دارد، امامت نیز استمرار همان مسیر الهی برای صیانت از دین، تبیین معارف اسلامی و هدایت جامعه است. از این رو، غدیر را باید نقطه اتصال نبوت و امامت و یکی از ارکان اساسی اعتقادی مسلمانان دانست.
حجتالاسلام مرادپور با اشاره به ضرورت تبیین صحیح واقعه غدیر برای نسل جوان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی پیامهای غدیر و تبیین ابعاد مختلف آن هستیم. دشمنان اسلام همواره تلاش کردهاند تا حقیقت غدیر و جایگاه ولایت را کمرنگ جلوه دهند، از این رو علما، مبلغان، رسانهها و فعالان فرهنگی وظیفه دارند با استفاده از ابزارهای روز، پیام غدیر را به شکلی عالمانه و اثرگذار برای جامعه به ویژه جوانان تبیین کنند.
وی ادامه داد: یکی از آسیبهایی که در طول تاریخ به جهان اسلام وارد شده، کمتوجهی به فرهنگ غدیر و فاصله گرفتن از آموزههای ولایت بوده است. اگر جامعه اسلامی به پیام غدیر و اصل ولایت توجه بیشتری میکرد، بسیاری از اختلافات، انحرافات و مشکلات تاریخی به وجود نمیآمد. غدیر نسخهای برای وحدت، عدالت، معنویت و حاکمیت ارزشهای الهی در جامعه است.
امام جمعه ابهر با اشاره به جایگاه ویژه عید غدیر در روایات اهل بیت(ع) گفت: ائمه اطهار(ع) همواره بر بزرگداشت این عید بزرگ تأکید داشتهاند. در روایات اسلامی از عید غدیر به عنوان «عیدالله الاکبر» یاد شده و برای احیای آن فضائل و پاداشهای فراوانی بیان شده است. این مسئله نشان میدهد که غدیر صرفاً یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه یک فرهنگ و مکتب انسانساز است که باید در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان جاری باشد.
وی همچنین به سنت ارزشمند اطعام در روز غدیر اشاره کرد و افزود: اطعام مؤمنان و گسترش سفرههای محبت و احسان از جمله اعمال مورد تأکید در عید غدیر است. در روایات اهل بیت(ع) برای پذیرایی و اطعام مردم در این روز ثوابهای بزرگی ذکر شده است، زیرا این اقدام علاوه بر زنده نگه داشتن شعائر دینی، موجب تقویت روحیه همدلی، محبت و انسجام اجتماعی در جامعه میشود.
حجتالاسلام مرادپور با دعوت از مردم برای مشارکت در برنامههای عید غدیر اظهار کرد: همه آحاد جامعه باید در بزرگداشت این عید عظیم سهیم باشند و با برپایی جشنهای مردمی، ترویج فرهنگ ولایت، کمک به نیازمندان و اطعام مؤمنان، پیام نورانی غدیر را به نسلهای آینده منتقل کنند. بیتردید احیای فرهنگ غدیر، زمینهساز تقویت ایمان، وحدت و حرکت جامعه اسلامی در مسیر ارزشهای الهی خواهد بود.
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