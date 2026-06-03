به گزارش خبرنگارمهر، داود رئیسی، منتخب انتخابات خانه معدن خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی یکی از مهم‌ترین استان‌های معدنی کشور است و خانه معدن می‌تواند با ایفای نقش مشورتی، کارشناسی و حمایتی، زمینه تعامل بیشتر میان فعالان معدنی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

وی افزود: در این نشست، موضوعات مختلفی در حوزه توسعه فعالیت‌های تشکلی، آموزش‌های تخصصی، اطلاع‌رسانی، ارتقای دانش فنی و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش معدن مورد بررسی قرار گرفت.

رئیسی با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: عضوگیری فعالان معدنی و صنایع معدنی استان بر اساس اساسنامه خانه معدن ایران در دستور کار قرار خواهد گرفت تا زمینه مشارکت هرچه گسترده‌تر فعالان این بخش در برنامه‌ها و فعالیت‌های خانه معدن فراهم شود.

وی از برنامه‌ریزی برای انتشار ماهنامه خبری خانه معدن استان خبر داد و افزود: این نشریه با هدف انعکاس ظرفیت‌ها، مسائل، چالش‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مطالبات بخش معدن و صنایع معدنی استان منتشر خواهد شد.

منتخب انتخابات خانه معدن خراسان جنوبی همچنین از تهیه بانک اطلاعاتی و دانشنامه معادن استان به عنوان یکی از برنامه‌های این تشکل یاد کرد و گفت: گردآوری اطلاعات تخصصی معادن، ظرفیت‌های معدنی، روش‌های استخراج و فرآوری و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به ارتقای سطح دانش و تصمیم‌گیری در این بخش کمک کند.

وی بر ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی تأکید کرد و افزود: تشکیل کمیته آموزش و برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های علمی برای بهره‌برداران، کارشناسان و فعالان معدنی استان از دیگر محورهای مورد تأکید اعضا بود.

رئیسی همچنین از برنامه‌ریزی برای تهیه و ارائه بسته‌های پیشنهادی سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای در بخش معدن استان خبر داد و اظهار کرد: خانه معدن تلاش خواهد کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز علمی، زمینه معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش معدن خراسان جنوبی را فراهم سازد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های تشکلی بخش معدن اظهار کرد: توسعه خدمات خانه معدن، ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه خدمات تخصصی به اعضا و تقویت جایگاه این تشکل در دستور کار دوره جدید قرار دارد.

در این نشست، اعضا بر ضرورت تقویت هم‌افزایی میان فعالان معدنی و صنایع معدنی استان، پیگیری مطالبات بخش معدن، ارتقای جایگاه تشکل‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی بخش خصوصی در حل مسائل این حوزه تأکید کردند.

همچنین در پایان این نشست، اعضا بر پیگیری مطالبات فعالان معدنی، توسعه آموزش‌های تخصصی، ارتقای تعامل با دستگاه‌های اجرایی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار معدن و صنایع معدنی استان خراسان جنوبی تأکید کردند.