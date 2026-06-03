حسین ترشآبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژهبرنامههای دانشآموزی در سطح استان، بیان کرد: در جشن غدیر امشب، دو هیئت دانشآموزی دخترانه و پسرانه با محوریت برنامههای فرهنگی و مذهبی فعالیت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه فردا در مهمانی کیلومتری غدیر، دو غرفه دانشآموزی شامل «غرفه خدمترسانی» و «نمایشگاه محتوای غدیر» برپا خواهد شد، افزود: در غرفه محتوایی، بخشهای متنوعی از جمله تبیین مفاهیم غدیر و ولایت و ارائه بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) پیشبینی شده است.
مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزی خراسان جنوبی ادامه داد: در بخشی از این غرفه با عنوان «خیابان کشور»، مردم و بازدیدکنندگان میتوانند دلنوشتههای خود را بر روی آجرهای نمادین ثبت کنند.
وی با بیام اینکه همچنین بخشی از این فضا برای ثبت اثر انگشت مراجعهکنندگان بر روی نقشه ایران اختصاص یافته است، گفت: نقشه ایران بهعنوان نماد هویت ملی و دینی قرار داده شده و مردم میتوانند و احساسات خود را بر روی آن ثبت کنند تا جلوهای از ارادت عمومی به فرهنگ غدیر و مهدویت شکل بگیرد.
مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزی خراسان جنوبی گفت: تمامی این برنامهها با محوریت و ابتکار دانشآموزان طراحی و اجرا شده و هدف آن، ترویج فرهنگ غدیر، تقویت هویت دینی و ایجاد مشارکت مردمی در فضای معنوی این ایام مبارک است.
نظر شما