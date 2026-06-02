اطعام سه هزار نفر از مردم بیرجند در شام عید غدیر

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قرارگاه جهادی ما، قرارگاه جهادی ثامن الحجج(ع) امسال طبق روال سال های گذشته در ایام عید غدیر بحث خدمتگزاری به مردم و عاشقان امیرالمومنین را دارد.

مدیر قرارگاه عملیات جهادی ثامن الحجج(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: امسال هم موکب قرارگاه جهادی ثامن الحجج که از روز اول جنگ پای کار خدمتگزاری بوده است و در پنج شنبه ۱۴ خردادماه در میدان اجتماعات شهید رئیسی اطعام عید غدیر را خواهد داشت.

جعفری با اشاره به تأکید روایات بر اطعام روز عید غدیر تأکید کرد: برنامه ریزی ما بر این است که اطعام سه هزار نفر را با کمک مردم و خیرین داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مردم به صورت نقدی می‌توانند کمک های خود را داشته باشند، یادآور شد: افرادی که تمایل به کمک به صورت غیر نقدی دارند می توانند برنج، روغن، گوشت، حبوبات و... برای اطعام روز عید غدیر کمک کنند.

مدیر قرارگاه عملیات جهادی ثامن الحجج(ع) خراسان جنوبی ادامه داد: مردم خراسان جنوبی مردمی مومن و ولایت مدار هستند که در کارهای خیر پیش قدم بودند و شب گذشته نیز یک خیر پنج کیسه برنج برای اطعام ایام غدیر کمک کرد.

جعفری تأکید کرد: البته ما برای اطعام سه هزار نفر در ۱۴ خرداد ماه به مناسبت عید غدیر به حدود ۲۵ کیسه برنج داریم که مطمئن هستیم با حضور و ورود خیرین این امر محقق خواهد شد همانگونه که بیش از ۹۰ شب برپایی موکب در میدان اجتماعات با کمک همین مردم و خیرین بوده است.