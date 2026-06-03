خدمت در قامت غدیر؛ بیرجند در ضیافت ۲۱۵ موکب مردمی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: غدیر تنها یک جشن و مناسبت در تقویم نیست بلکه پیوندی عمیق میان مردم و تاریخ پرافتخار اسلام است. روزی که هر سال، خاطره ولایت و عهد دیرینه امت با امیرالمؤمنین علی(ع) را زنده میکند و عشق به مولای متقیان را در کوچهها و خیابانها جاری میسازد.
در این میان، امسال هم ۲۱۵ موکب مردمی پای کار آمدهاند تا به رسم سالهای گذشته، در مهمانی کیلومتری غدیر، میزبان قدمهایی باشند که به عشق مولایشان علی(ع) برخاستهاند. قدمهایی که نه تنها مسیر خیابانها، بلکه راه دلها را به سوی غدیر و پیام جاودانه آن روشن میکنند.
بدیهی است موکبها این روزها تنها محل پذیرایی نیستند بلکه جلوهای از همدلی، ایثار و تجدید بیعت با ولایت هستند، جایی که مردم با هر توان و وسعی، سهمی از میزبانی بزرگترین عید امت اسلامی را بر عهده گرفتهاند تا نام و پیام غدیر، همچنان زنده و جاری بماند.
۲۱۵ موکب پای کار مهمانی
حجتالاسلام حجت سالاری مکی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر «مهمانی کیلومتری غدیر» را یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و مذهبی استان دانست و افزود: این برنامه، تجلی حضور مردم در صحنه عشق و ولایت است که در آن، خیابانها به صحنه بیعت دوباره با امیرالمؤمنین علی(ع) و جلوهای از همدلی، ایمان و ارادت مردمی تبدیل میشود.
وی با اشاره به زمان و مسیر برگزاری این آیین گفت: این برنامه روز ۱۴ خردادماه از ساعت ۱۶ در شهر بیرجند آغاز میشود و مسیر آن از میدان مادر (محل تجمع حماسی مردم) شروع شده و به سمت میدان جانبازان، بوستان شهدای گمنام، میدان ابوذر و در نهایت میدان اجتماعات شهید رئیسی در امتداد بلوار پاسداران ادامه خواهد داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه استقبال گستردهای از سوی مردم و مجموعههای مردمی صورت گرفته است، افزود: تاکنون بیش از ۲۱۵ موکب برای حضور در این رویداد فرهنگی و مذهبی اعلام آمادگی کردهاند.
وی با تشریح بخشهای مختلف این برنامه اظهار کرد: در مواکب فرهنگی، برنامههای متنوعی از جمله کارگاههای «تدبر در آیاتالولایه»، «تدبر در خطبه غدیر»، بازخوانی پیامهای ولی امر مسلمین جهان به امت اسلامی و نشستهای تبیینی برای عموم مردم پیشبینی شده است.
برگزاری جشنهای خیابانی
حجتالاسلام سالاری ادامه داد: همچنین خدمات ویژه فرهنگی و مذهبی برای کودکان و نوجوانان، ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی، برگزاری جشنهای خیابانی با رویکرد حماسی و اجرای برنامه اطعام علوی در روز عید غدیر از دیگر بخشهای این آیین بزرگ مردمی خواهد بود.
وی با اشاره به تدارک خدمات رفاهی در طول مسیر گفت: توزیع آب معدنی، شربت، شیرینی، چای و انواع غذاهای گرم و سرد از جمله خدماتی است که توسط مواکب به شرکتکنندگان ارائه خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: این برنامه علاوه بر مرکز استان، در سایر شهرستانهای خراسان جنوبی نیز با مشارکت مردم و مجموعههای فرهنگی برگزار میشود.
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