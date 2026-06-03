امنیت پایدار محصول هم افزایی عملیات انتظامی و اجتماعی است

سرهنگ محمدعلی لکزایی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس در مقام نهادی امنیتساز، اگر صرفاً به ابزارهای قهری و انتظامی تکیه کند، امنیتی شکننده و موقتی ایجاد خواهد شد؛ در مقابل، زمانی که این اقدامات انتظامی با فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و مشارکتی همراه شوند، امنیتی پایدار، مردمی و درونیشده در جامعه شکل میگیرد.
فرمانده انتظامی چابهار ادامه داد: عملیات انتظامی شامل اقداماتی چون گشتزنی، کنترل جرایم مشهود، اجرای قوانین و برخورد با تخلفات است که بیشتر جنبه بازدارنده و واکنشی دارند.
فرمانده انتظامی شهرستان چابهار تصریح کرد: عملیات اجتماعی مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و ارتباطی است که هدف آن ارتقای آگاهی عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد میان مردم و پلیس میباشد.
وی گفت: در واقع تلفیق این دو رویکرد، پلیس را از یک نیروی صرفاً بازدارنده به نهادی جامعهمحور تبدیل میکند.
لکزایی بیان کرد: ضرورت این تلفیق در چند محور قابل توضیح است؛ نخست، عملیات اجتماعی با آموزش و فرهنگسازی بستر پیشگیری از جرم را فراهم میکند و بار انتظامی را کاهش میدهد؛ دوم، ارتباطات اجتماعی پلیس فاصله میان مردم و نهاد انتظامی را کاهش داده و همکاری شهروندان را تقویت میکند. سوم، پیشگیری اجتماعی مانع از افزایش حجم جرائم شده و نیاز به عملیات انتظامی گسترده را کاهش میدهد و در نتیجه هزینههای مادی و انسانی کاهش مییابد.
وی خاطرنشان کرد: از منظر علمی، نظریههای نوین جرمشناسی تأکید دارند که امنیت پایدار تنها با مشارکت جامعه حاصل میشود؛ امنیت نه فقط واقعیت عین، بلکه احساس ذهنی شهروندان است؛ عملیات اجتماعی با اطلاعرسانی شفاف و ارتباطات فرهنگی، احساس امنیت را تقویت میکند؛ همچنین همکاری پلیس با نهادهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی شبکهای گسترده برای پیشگیری و کنترل جرم ایجاد می کند.
فرمانده انتظامی شهرستان چابهار در پایان خاطرنشان کرد: نمونههای عملی این رویکرد عبارتاند از برگزاری کارگاههای آموزشی در مدارس و دانشگاهها برای ارتقای فرهنگ قانونمداری، تشکیل شوراهای محلی امنیت با حضور شهروندان، استفاده از رسانهها و شبکههای اجتماعی برای ترویج پیامهای پیشگیرانه و اعتمادساز، و حمایت از خانوادههای آسیبپذیر در همکاری با سازمانهای مردمنهاد.
وی افزود: در نتیجه، امنیت پایدار محصول همافزایی عملیات انتظامی و اجتماعی است؛ پلیس در عصر جدید باید همزمان نگهبان قانون و یار جامعه باشد.
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