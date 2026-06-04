https://mehrnews.com/x3cdWj ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹ کد مطلب 6849871 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۹ اجتماع چابهاریها در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت چابهار- مردم ساحل نشین شهر چابهار در نود و پنجمین شب از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6849871 کپی شد مطالب مرتبط شتاببخشی به توزیع نهادههای دامی کشور از مسیر چابهار احتمال شنیده شدن صدای انفجار در کنارک امنیت پایدار محصول هم افزایی عملیات انتظامی و اجتماعی است برچسبها چابهار تجمع مردمی اجتماع مردمی
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