محبعلی رهدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک دهه ولایت و امامت، اظهار کرد: عید سعید غدیر خم صرفاً یک مناسبت اعتقادی و آیینی نیست، بلکه ظرفیتی بزرگ برای تقویت پیوندهای اجتماعی و افزایش همبستگی در جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان افزود: جشن‌های مردمی غدیر، به‌ویژه برنامه‌هایی که در معابر، میادین و فضاهای عمومی برگزار می‌شود، فرصتی کم‌نظیر برای هم‌آوایی، همدلی و مشارکت اجتماعی اقشار مختلف مردم فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: هنگامی که مردم با سلایق، سنین و پیشینه‌های مختلف زیر پرچم ولایت و محبت اهل بیت(ع) گرد هم می‌آیند، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی یعنی اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی تقویت می‌شود. این حضور گسترده مردمی نشان می‌دهد که غدیر همچنان به عنوان یک محور وحدت‌بخش در جامعه اسلامی نقش‌آفرین است. از همین رو از همه خانواده‌ها دعوت می‌کنم در این حرکت بزرگ مردمی و معنوی مشارکت فعال داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش خانواده در انتقال مفاهیم دینی به نسل‌های آینده تصریح کرد: عید سعید غدیر فرصت ارزشمندی است تا والدین مفاهیم ولایت، ولایت‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین علی(ع) را به زبان ساده و قابل فهم برای فرزندان خود تبیین کنند. حضور خانوادگی در جشن‌های غدیر می‌تواند بستری مناسب برای آشنایی کودکان و نوجوانان با این فرهنگ غنی و هویت‌ساز باشد.

رهدار ادامه داد: در کنار برگزاری جشن‌ها، سنت پسندیده اطعام غدیر نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که این اقدام علاوه بر آثار معنوی، روحیه نوع‌دوستی، همدلی و خدمت به دیگران را در جامعه تقویت می‌کند.

غدیر تنها یک روز جشن نیست، بلکه مدرسه‌ای برای آموزش ارزش‌های انسانی، دینی و اجتماعی است که می‌تواند در تحکیم بنیان خانواده و افزایش سرمایه اجتماعی جامعه نقش مؤثری ایفا کند.