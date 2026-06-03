جان آبادی: عید غدیر در بیش از ۵۰۰ نقطه سیستان و بلوچستان برگزار می شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جان آبادی، در گفتگو با خبرنگار مهر از تدارک گسترده‌ترین برنامه‌های مردمی برای عید بزرگ ولایت در سیستان و بلوچستان خبر داد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با تأکید بر عظمت این رویداد بی‌نظیر تاریخی اعلام کرد: امسال بیش از ۵۰۰ نقطه از استان، از شهرهای بزرگ گرفته تا دورافتاده‌ترین روستاها، میزبان جشن‌های غدیر خواهند بود. افزون بر این، اجرای بیش از ۲۰ برنامه محوری و شاخص پیش‌بینی شده که هر کدام به نوبه خود جلوهای خاص به این اعیاد ولایی می‌بخشند.

جان آبادی با اشاره به نقش بی‌بدیل تشکل‌های مردمی در پرشورتر شدن این آیین‌ها، تصریح کرد: مشارکت گروه‌های خودجوش مردمی، هیئت‌های مذهبی، مساجد و مجموعه‌های فرهنگی، ستون فقرات این جشن‌ها را تشکیل می‌دهد.

به گفته وی، تلاش بر این بوده که هر برنامه متناسب با بافت فرهنگی و ظرفیت‌های همان منطقه طراحی و اجرا شود تا همگان با دل و جان در این شادی بزرگ سهیم باشند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: یکی از ابتکارات تحسین‌برانگیز دهه ولایت امسال، توزیع گسترده بیش از ۲۰ هزار جلد کتاب خطبه غدیر در سراسر استان عنوان شده است.

وی در این باره تأکید کرد: هدف از این کار، ترویج ژرفای معارف این واقعه عظیم و آشنا کردن نسل جوان با پیام‌های ماندگار غدیر است؛ پیام‌هایی که از عدالت و امامت تا همبستگی را در بر می‌گیرد.

جان آبادی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این عید بزرگ، خاطرنشان کرد: عید غدیر فقط یک جشن ساده نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای تبیین فرهنگ ناب ولایت، تقویت وحدت و انسجام اجتماعی و به صحنه آوردن مردم در عرصه‌های فرهنگی و دینی است.