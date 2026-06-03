کشف بیش از ۳۱۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی از اجرای موفقیتآمیز طرح ۷۲ ساعته «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی تفرجگاه ها در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: در راستای مطالبات مردمی مبنی بر برخورد قاطع با توزیعکنندگان موادمخدر و جمعآوری معتادان متجاهر، ۲۷ مین مرحله طرح «آرامش در شهر» با بهکارگیری توان عملیاتی پلیس در سطح استان اجرا شد.
وی تصریح کرد: در جریان این عملیاتهای منسجم، ماموران موفق شدند بیش از ۳۱۸ کیلوگرم انواع موادمخدر را کشف و ضبط کنند. همچنین با اقدامات اطلاعاتی و شناسایی دقیق مخفیگاهها، ۵۷ نفر از عناصر حمل، توزیع و خردهفروش مواد مخدر به همراه ۸ نفر سوداگر مرگ و ۴۷۷ نفر معتادمتجاهر را که موجبات سلب آسایش عمومی را فراهم کرده بودند، جمع آوری نمایند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به عزم پلیس مبنی بر برخورد قاطع با سوداگران مرگ به شهروندان توصیه کرد: ضمن مراقبت از فرزندانشان هرگونه فعالیت سوداگران مرگ را به پلیس اطلاع دهند.
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