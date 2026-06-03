مردم با حضور پرشور خود در مهمانی غدیر، پیام وحدت به جهان مخابره کنند

حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت برگزاری باشکوه مهمانی کیلومتری غدیر در تهران و سایر شهرهای کشور، گفت: جشن غدیر صرفاً یک مناسبت آیینی نیست، بلکه یک جریان زنده فرهنگی و اجتماعی است که ریشه در باورهای عمیق امت اسلامی نسبت به مسئله ولایت دارد.
وی با بیان اینکه واقعه غدیر نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تبیینکننده جایگاه امامت پس از پیامبر اکرم (ص) است، افزود: امروز نیز گرامیداشت این روز بزرگ، در حقیقت تجدید پیمان با اصل ولایت و استمرار همان مسیری است که امت اسلامی را به وحدت و هدایت رهنمون میکند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضور پرشور مردم در جشن امامت و ولایت، علاوه بر بعد معنوی و اعتقادی، دارای پیامهای اجتماعی و سیاسی مهمی است و میتواند بهعنوان نمادی از انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی تلقی شود.
اخلاقی امیری با اشاره به شرایط منطقهای و تحولات بینالمللی، تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان با ابزارهای مختلف به دنبال تضعیف روحیه ملت ایران هستند، برگزاری باشکوه اینگونه مناسبتها و حضور گسترده مردم، نشاندهنده اقتدار نرم جمهوری اسلامی و اتکای نظام به سرمایه اجتماعی خود است.
وی تأکید کرد: مهمانی کیلومتری غدیر فرصتی است تا مردم در کنار یکدیگر، همبستگی، محبت اهلبیت (ع) و وفاداری به آرمانهای دینی و ملی را به نمایش بگذارند و این حضور، خود نوعی پیام روشن به جهانیان درباره انسجام و پویایی جامعه ایرانی است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به همزمانی این ایام با سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران، افزود: این تقارنها میتواند فضای معنوی جامعه را بیش از پیش تقویت کرده و زمینهساز مشارکت گستردهتر مردم در این رویداد بزرگ باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله امسال شاهد حضوری پرشورتر و گستردهتر از سالهای گذشته در جشن بزرگ غدیر باشیم و این حضور، جلوهای دیگر از عشق مردم به اهلبیت (ع) و پایبندی به ارزشهای دینی و ملی را به نمایش بگذارد.
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