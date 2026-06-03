به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ایران نادو، نشست سالانه وزرای دولتهای آسیا و اقیانوسیه در حوزه مبارزه با دوپینگ، روز اول ژوئن ۲۰۲۶ به میزبانی شهر پکن و در مرکز همایشهای ملی چین برگزار شد.
در این نشست که با حضور بیش از ۱۰۰ نماینده از ۴۲ کشور برگزار شد، مقامات ارشد آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ بر نقش کلیدی دولتها در اجرای مؤثر کد جهانی مبارزه با دوپینگ ۲۰۲۷ و استانداردهای بینالمللی جدید تأکید کردند.
در این نشست، ویتولد بانکا رئیس وادا، یانگ یانگ نایبرئیس و اولیویه نیگلی مدیراجرایی وادا، ضمن تشریح اولویتهای راهبردی این سازمان، از دولتها خواستند تا از هماکنون اقدامات لازم را برای اجرای نسخه بهروزرسانیشده کد جهانی مبارزه با دوپینگ که از اول ژانویه ۲۰۲۷ لازمالاجرا خواهد شد، آغاز کنند.
در پایان این نشست، وزرا و نمایندگان دولتهای حاضر با تصویب قطعنامهای مشترک، بر مسئولیت دولتها در تأمین منابع مالی، حمایت از برنامههای ملی مبارزه با دوپینگ و همکاری نزدیک با سازمانهای ملی و منطقهای مبارزه با دوپینگ برای اجرای کد ۲۰۲۷ تأکید کردند.
رئیس وادا در سخنرانی افتتاحیه خود ضمن قدردانی از آژانس مبارزه با دوپینگ چین و سازمان ورزش این کشور برای میزبانی این رویداد، اظهار داشت: (دولتها در ماههای پیشرو نقش تعیینکنندهای در اجرای کد جهانی مبارزه با دوپینگ ۲۰۲۷ خواهند داشت و لازم است اقدامات لازم را برای آمادهسازی زیرساختهای اجرایی در کشورهای خود در اولویت قرار دهند.
در ادامه نشست، اولیویه نیگلی مدیراجرایی وادا، طی ارائهای به نقش دولتها در تأمین منابع مالی پایدار برای سازمانهای ملی مبارزه با دوپینگ ، ایجاد چارچوبهای قانونی مناسب و همکاری نزدیک با وادا برای تحقق الزامات انطباق اشاره کرد.
وی تأکید کرد: دولتها باید منابع مالی و انسانی لازم را در اختیار سازمانهای ملی مبارزه با دوپینگ قرار دهند تا فرآیند گذار به کد ۲۰۲۷ به شکلی روان و مؤثر انجام شود.
از دیگر محورهای مهم این نشست، موضوع آموزش و فرهنگسازی در مبارزه با دوپینگ بود. یانگ یانگ نایبرئیس وادا، با تأکید بر اهمیت آموزش ورزشکاران جوان، مربیان و پرسنل پشتیبان ورزشکاران، خاطرنشان کرد که آموزش باید نخستین تجربه ورزشکاران با نظام مبارزه با دوپینگ باشد، نه صرفاً کنترل و اعمال مقررات.
وی همچنین به نقش مهم سامانه آموزش و یادگیری مبارزه با دوپینگ وادا (ADEL) اشاره کرد و یادآور شد که در کد ۲۰۲۷ و استاندارد بینالمللی آموزش، ارائه آموزش به ورزشکاران خردسال حاضر در رویدادهای بینالمللی بهعنوان یک الزام پیشبینی شده است.
لازم به ذکر است این نشست به همراه سمپوزیوم جانبی آن تا چهارشنبه 13 خرداد ادامه خواهد داشت و غلامرضا نوروزی دبیرکل و رضا سعیدی قائم مقام دبیرکل ایران نادو در این نشست حضور دارند.
دبیرکل و قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در نشست سالانه وزرای دولتهای آسیا و اقیانوسیه شرکت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ایران نادو، نشست سالانه وزرای دولتهای آسیا و اقیانوسیه در حوزه مبارزه با دوپینگ، روز اول ژوئن ۲۰۲۶ به میزبانی شهر پکن و در مرکز همایشهای ملی چین برگزار شد.
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