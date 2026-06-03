مراسم گرامیداشت عید غدیر در بیش از ۲ هزار بقاع متبرکه

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت عید سعید غدیر خم و نیز سالروز رحلت امام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مراسم های متعددی در سراسر کشور برگزار می شود. نهادها و سازمان های مختلف نیز در همراهی با مردم و به جهت بزرگداشت این ایام برنامه های ویژه ای را تدارک دیدند. در همین زمینه حجتالاسلام محمد نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف خبر داد: به مناسبت شب و روز عید غدیر خم و همچنین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، انشاءالله در بیش از ۲ هزار بقعه متبرکه در سراسر کشور مراسم گرامیداشت عید سعید غدیر خم و نیز بزرگداشت یاد و نام امام راحل عظیمالشأن برگزار خواهد شد.
وی در خصوص برنامه ها نیز بیان کرد: در این برنامهها هیئتهای مذهبی در شب عید به اجرای مراسم خواهند پرداخت و سخنرانان و مداحان نیز برنامههای ویژهای خواهند داشت. همچنین گروههای سرود و تواشیح در این مراسمها به اجرای برنامه میپردازند.
نوروزپور همچنین بیان داشت: تجمعات مردمی نیز در بیش از ۵۰۰ بقعه متبرکه در سراسر کشور برگزار میشود. بقاع متبرکه در سالهای گذشته همواره از جمله مکانهایی بودهاند که مورد استقبال مردم برای برگزاری تجمعات و گردهماییهای مردمی قرار گرفتهاند و پیشبینی میشود این برنامهها در شب و روز عید غدیر نیز با حضور گسترده مردم ادامه داشته باشد.
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