به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خرسند اعلم در کارگاه آموزشی پاسخگویی به استعلامات صنایع چوبی و سلولزی استان، افزود: متأسفانه برخی واحدها با استفاده از خلأهای قانونی، چوب قاچاق را در کوتاهترین زمان به چیپس تبدیل میکنند که این مسئله شناسایی منشأ چوب را دشوار میسازد.
خرسند اعلم ادامه داد: امروز دو تهدید اصلی شامل تولید زغال و فعالیت برخی واحدهای چیپس چوب، فشار قابلتوجهی بر جنگلهای هیرکانی وارد کرده و در صورت نبود نظارت مستمر، این روند میتواند خسارات جبرانناپذیری به منابع طبیعی کشور وارد کند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه زراعت چوب اضافه کرد: زراعت چوب امروز یک ضرورت اجتنابناپذیر برای کشور است؛ چراکه صنایع چوب، کاغذسازی و واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت و باقی ماندن در چرخه تولید، نیازمند تأمین مستمر مواد اولیه هستند.
رئیس گروه صنایع چوب دفتر جنگلداری و امور بهرهبرداری معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: توسعه زراعت چوب میتواند ضمن تأمین نیاز صنایع از فشار بر جنگلهای طبیعی جلوگیری کرده و مانع تخریب این سرمایههای ملی شود.
خرسند اعلم تأکید کرد: صیانت از جنگلها نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، نظارت مستمر و حمایت از زراعت چوب است؛ زیرا هرگونه بیتوجهی به این عرصهها، خسارات جبرانناپذیری برای محیط زیست و آینده کشور به همراه خواهد داشت.
وی افزود: تداوم فعالیت صنایع چوب و کاغذ کشور بدون تأمین پایدار مواد اولیه ممکن نیست و توسعه زراعت چوب، مهمترین راهکار برای حفظ جنگلهای طبیعی، جلوگیری از قاچاق چوب و پایداری چرخه تولید در صنایع چوبی به شمار میرود.
خرسند اعلم با بیان اینکه طرح جامع صیانت از جنگلها نخستینبار در سال ۱۳۸۰ به هیات دولت ارائه و در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید، گفت: این طرح، نقش مهمی در تأمین اعتبارات حفاظتی، ساماندهی فعالیتهای مرتبط با جنگلها و ضابطهمند شدن صنایع وابسته به چوب و منابع طبیعی ایفا کرد.
رئیس گروه صنایع چوب دفتر جنگلداری و امور بهرهبرداری معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: در زمان تدوین این طرح تلاش شد تا فعالیت صنایع مرتبط با چوب، جنگل و منابع طبیعی ضابطهمند شود تا هیچ واحد صنعتی بدون دریافت استعلام از سازمان منابع طبیعی، محیط زیست و دستگاههای ذیربط، مجوز فعالیت دریافت نکند.
خرسند اعلم با اشاره به پراکنش صنایع چوبی در کشور گفت: امروز واحدهای فعال صنایع چوبی در سراسر کشور پراکندهاند، اما تمرکز اصلی آنها در استانهای شمالی و استانهای همجوار این مناطق قرار دارد؛ چراکه دسترسی به مواد اولیه و زیرساختهای مرتبط در این نواحی بیشتر است.
وی گفت: در گذشته جنگلهای تجاری کشور عمدتاً در شمال قرار داشتند و عرصههایی همچون جنگلهای هیرکانی، ارسباران و زاگرس نیازمند حفاظت جدی بودند، متأسفانه امروز بخش قابلتوجهی از جنگلهای زاگرس به تکپایههای بلوط تبدیل شده و شرایط نگرانکنندهای بر این عرصهها حاکم است.
خرسند اعلم افزود: صنایع چوبی، مجموعهای از واحدهای تولیدی و فرآوری هستند که در حوزه تولید فرآوردههایی همچون تخته، نئوپان، ام دی اف، چیپس چوب، کاغذ، مبلمان و سایر محصولات وابسته فعالیت میکنند.
به گفته وی، این صنایع به دو بخش اصلی صنایع بالادستی و پاییندستی تقسیم میشوند و بهدلیل ارتباط مستقیم با منابع طبیعی، نیازمند نظارت و برنامهریزی دقیق هستند.
خرسند اعلم با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ واحد فعال صنایع نئوپان و دو واحد کاغذسازی در کشور فعالیت دارند، افزود: صنعت کاغذ از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا کاغذ یک کالای راهبردی و استراتژیک محسوب میشود و توسعه تولید داخلی آن برای کشور اهمیت فراوانی دارد.
رئیس گروه صنایع چوب دفتر جنگلداری و امور بهرهبرداری معاونت امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از وجود حدود ۱۵ پروژه در حال راهاندازی در حوزه صنایع چوب و فرآوردههای وابسته خبر داد و گفت: توسعه این صنایع بدون تأمین پایدار مواد اولیه ممکن نیست و اگر برنامهریزی دقیقی صورت نگیرد، فشار بر جنگلهای طبیعی افزایش خواهد یافت.
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