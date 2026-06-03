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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

اخلاقی: دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های بهزیستی همکاری کنند

اخلاقی: دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های بهزیستی همکاری کنند

بوشهر-معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان کنگان خواستار تعامل، هم‌افزایی و همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ها و طرح‌های سازمان بهزیستی و مراکز مثبت زندگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی ظهر چهارشنبه در بازدید از مرکز مثبت زندگی واقع در شهر بنک با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، خواستار تعامل، هم‌افزایی و همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ها و طرح‌های سازمان بهزیستی و مراکز مثبت زندگی شد و اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب به مددجویان و توان‌خواهان نیازمند همکاری مستمر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع موجود است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان کنگان افزود: پیگیری منظم مسائل و مطالبات جامعه هدف بهزیستی، برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های شهرستان، نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پر کردن شکاف‌های موجود در جامعه ایفا می‌کند.

سهیلا کوهستانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان کنگان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز مثبت زندگی شهر بنک، اظهار کرد: این مرکز با پوشش بیش از ۵۰۰ پرونده خانوار تحت حمایت، خدمات متنوعی از جمله مستمری، کمک‌هزینه درمان، کمک‌هزینه معیشتی، تأمین تجهیزات توانبخشی، حمایت از دانشجویان و دانش‌آموزان و سایر خدمات تخصصی و اجتماعی را به جامعه هدف ارائه می‌کند.

کد مطلب 6849362

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