به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی ظهر چهارشنبه در بازدید از مرکز مثبت زندگی واقع در شهر بنک با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، خواستار تعامل، هم‌افزایی و همکاری مؤثر تمامی دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ها و طرح‌های سازمان بهزیستی و مراکز مثبت زندگی شد و اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب به مددجویان و توان‌خواهان نیازمند همکاری مستمر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع موجود است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان کنگان افزود: پیگیری منظم مسائل و مطالبات جامعه هدف بهزیستی، برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های شهرستان، نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پر کردن شکاف‌های موجود در جامعه ایفا می‌کند.

سهیلا کوهستانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان کنگان ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز مثبت زندگی شهر بنک، اظهار کرد: این مرکز با پوشش بیش از ۵۰۰ پرونده خانوار تحت حمایت، خدمات متنوعی از جمله مستمری، کمک‌هزینه درمان، کمک‌هزینه معیشتی، تأمین تجهیزات توانبخشی، حمایت از دانشجویان و دانش‌آموزان و سایر خدمات تخصصی و اجتماعی را به جامعه هدف ارائه می‌کند.