اجرای پویش «بنای مهربانی» در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری بعد از ظهر سهشنبه در نشست با مسئولان کنگان ضمن قدردانی از حمایتها و نگاه مثبت فرماندار شهرستان کنگان به حوزه بهزیستی، اظهار کرد: سازمان بهزیستی به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی و اجتماعی کشور، مسئولیت خطیر خدمترسانی به اقشار خاص و آسیبپذیر جامعه را بر عهده دارد و تحقق اهداف این سازمان نیازمند همراهی، حمایت و تعامل سازنده مسئولان استانی و شهرستانی است.
وی در ادامه گزارشی از برنامهها و اقدامات سازمان بهزیستی ارائه کرد و به اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان پساجنگ و پویش «بنای مهربانی» اشاره کرد و خواستار همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی در اجرای هرچه بهتر این برنامهها شد.
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر همچنین در خصوص وضعیت خدمات ارائهشده به مددجویان و معلولان مقیم مرکز نگهداری معلولان «کلید بهشت» شهر کنگان، مسائل و نیازهای این مرکز را مطرح و بر ضرورت تداوم حمایتها و ارتقای سطح خدمات به جامعه هدف تأکید کرد.
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