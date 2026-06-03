به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیآقا ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی مردم کردستان در صیانت از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مردم این استان در سالهای نخست انقلاب با بصیرت، ایستادگی و فداکاری، توطئههای دشمنان را خنثی کردند و کارنامهای درخشان از وفاداری به نظام اسلامی از خود بر جای گذاشتند.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) شخصیتی الهی و کمنظیر بود، افزود: مهمترین ویژگی بنیانگذار جمهوری اسلامی، حرکت خالصانه برای خدا و ترجیح رضایت الهی بر هر منفعت دیگری بود و همین اخلاص، آرامش و استقامت را در سختترین شرایط برای ایشان به ارمغان آورده بود.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: امام راحل همه اقدامات و تصمیمات خود را برای اعتلای اسلام و احیای ارزشهای دینی انجام داد و هیچگاه از تهدیدها و فشارهای دشمنان هراسی به دل راه نداد.
آیتالله علیآقا وحدت را دومین ویژگی برجسته اندیشه امام خمینی(ره) عنوان کرد و گفت: امام به خوبی میدانست که اختلاف و تفرقه، بزرگترین فرصت را برای دشمنان فراهم میکند و به همین دلیل همواره بر همدلی میان شیعه و سنی و اتحاد امت اسلامی تأکید داشت.
وی با اشاره به همزیستی مسالمتآمیز مذاهب اسلامی در کردستان افزود: محبت به پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) از مشترکات ارزشمند مسلمانان است و این اشتراکات میتواند زمینهساز تقویت هرچه بیشتر وحدت در جامعه اسلامی باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به شرایط منطقه و تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان، تصریح کرد: امروز جنگ دشمنان تنها جنگ نظامی نیست، بلکه با ابزارهای رسانهای و جنگ نرم در پی ایجاد شکافهای قومی و مذهبی هستند و مقابله با این توطئهها نیازمند هوشیاری و انسجام ملی است.
وی همچنین با تأکید بر جایگاه رهبری در حفظ وحدت و اقتدار کشور، گفت: حمایت از ولایت فقیه و حرکت در مسیر آرمانهای امام خمینی(ره) و شهدا، تضمینکننده عزت، استقلال و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
آیتالله علیآقا در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان داده است که با تکیه بر ایمان، وحدت و مقاومت، میتواند بر توطئهها و فشارهای دشمنان غلبه کند و این مسیر تا تحقق آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی ادامه خواهد داشت.
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