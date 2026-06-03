به گزارش خبرگزاری مهر، زینب عبادی ، با تأکید بر اینکه از مجموع ۴۰۲ نقطه حادثهخیز شناسایی شده در سطح پایتخت، عملیات اصلاح و ایمنسازی در ۳۳۰ نقطه (معادل ۸۲ درصد) با موفقیت به پایان رسیده است، اظهار کرد: الگوی پیشین در شناسایی نقاط حادثهخیز، بر پایه تصادفات بوقوع پیوسته انجام میشد که منجر به شناسایی دقیق نقاط حادثه خیز نمی شد که در سال جاری مطالعهای تحت عنوان طراحی داشبورد مدیریت ایمنی شهر تهران تعریف شد که فرآیند شناسایی نقاط نیازمند ارتقاء را با روشهای نوین شناسایی کرده است.
جزییات اقدامات ایمنی و نظارتی در معابر تهران
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران اقدامات انجام شده را شامل انجام اصلاحات هندسی تکمیلی، آرامسازی معابر، نصب علائم ترافیکی، تابلوهای هدایت مسیر و تکمیل تجهیزات حفاظتی نظیر گاردریل و نیوجرسی برشمرد و افزود: بازرسی و رفع نقص دوربینهای کنترل سرعت نیز به عنوان یکی از بازوهای اصلی نظارتی و ایمنی در این نقاط با جدیت دنبال شده است.
عبادی درباره برنامههای آتی شهرداری تهران در زمینه احصا و ایمنی معابر گفت: برای سال ۱۴۰۵، شناسایی ۳۵۶ نقطه حادثهخیز در دستور کار قرار دارد که ۳۰ مورد از آنها، باقی مانده عملیات سال گذشته است.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران اضافه کرد: یکی از تحولات کلیدی در سال جدید، متمرکز کردن مسئولیت پایش و تقسیم کار شناسایی نقاط با احتمال بالای تصادف توسط اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک خواهد بود.
وی گفت: این اقدام با هدف ایجاد هماهنگی حداکثری میان مناطق شهرداری و پلیس راهور و گذار به سمت مدیریت یکپارچه بر پایه آمارهای دقیق مهندسی صورت میگیرد که نتیجه آن، کاهش ملموس سوانح رانندگی در سطح پایتخت خواهد بود.
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