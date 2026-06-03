  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

احضار کاردار ایران در کویت

احضار کاردار ایران در کویت

وزارت خارجه کویت از احضار کاردار ایران در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کویت کاردار ایران در این کشور را احضار کرد و دو دیپلمات ایرانی را به عنوان «عنصر نامطلوب» اعلام کرد.

وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد: کاردار ایران در کویت احضار و یادداشت اعتراضی در مورد حملات ایران به وی تحویل داده شد.

در بیانیه وزارت خارجه کویت ادعا شده است: تصمیمی مبنی بر کاهش تعداد کارکنان سفارت ایران و اعلام دو نفر از اعضای هیئت نمایندگی به عنوان عنصر نامطلوب گرفته شد. ما درخواست کرده‌ایم که دو نفر از اعضای هیئت نمایندگی ایران حداکثر ظرف ۲۴ ساعت خاک کویت را ترک کنند.

این ادعای وزارت خارجه کویت در حالی است که ایران همواره اعلام کرده است که منافع و پایگاه‌های آمریکا که از آن به ایران حمله می شود را مورد هدف قرار می دهد.

کد مطلب 6849476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها