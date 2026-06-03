به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا، این نیرو در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای آمریکایی در تاریخ ۲ ژوئن با موفقیت چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را منهدم کردند و در واکنش به حملات ایران در نقاط مختلف خاورمیانه، حملات دفاع از خود را علیه جزیره قشم انجام دادند.

سنتکام در ادامه مثل همیشه مدعی رهگیری موشک های ایران شد و نوشت: ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه در منطقه شلیک کرد، اما هیچ‌یک به اهداف مورد نظر خود اصابت نکردند. دو موشک ایرانی که به سوی کویت شلیک شده بودند، پیش از رسیدن به هدف سقوط کردند یا در مسیر متلاشی شدند. همچنین سه موشک شلیک‌شده به سمت بحرین بلافاصله توسط نیروهای پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری و منهدم شدند.

ارتش تروریستی آمریکا که از هزاران کیلومتر دورتر برای دخالت در امور منطقه به خلیج فارس آمده، این اقدامات تجاوزکارانه را دفاع از خود نامید و افزود: دقایقی پیش از آن، نیروهای سنتکام سه پهپاد انتحاری را که از سوی ایران به سمت کشتی‌های غیرنظامی در حال عبور قانونی از آب‌های منطقه پرتاب شده بودند، سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنین در چارچوب دفاع از خود، یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران را در جزیره قشم هدف قرار دادند. در این حوادث هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند. نیروهای سنتکام همچنان هوشیار هستند و آمادگی دارند در طول آتش‌بس جاری، در برابر اقدامات تهاجمی و غیرموجه ایران از خود دفاع کنند.