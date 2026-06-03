به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت، در شرایطی که فرودگاه بین المللی کویت به مقری برای فعالیت های نظامی وزارت جنگ آمریکا تبدیل شده است، اداره کل هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد یک ترمینال مسافربری در فرودگاه این کشور توسط پهپادها و موشک‌های ایرانی هدف قرار گرفته است و پروتکل‌های اضطراری در این منطقه فعال شده‌اند.

سعود العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت نیز تایید کرد که ترمینال شماره یک فرودگاه بین‌المللی کویت با پهپاد مورد اصابت قرار گرفته است.

در پی ماجراجویی‌های خطرناک و اقدامات تروریستی ارتش آمریکا در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای رسمی و کوبنده، از درهم‌کوبیدن مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا و چندین پایگاه دیگر توسط یگان‌های موشکی و پهپادی نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: «در اواخر شب گذشته، ارتش متجاوز آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارت گردید. در پاسخ به این تجاوز و نقض آشکار مقررات بین‌المللی تنگه هرمز، شناور متعلق به دشمن آمریکایی-صهیونیستی به نام «پانایا» فوراً مورد هدف موشک‌های نقطه‌زن نیروی دریایی سپاه قرار گرفت.

دشمن آمریکایی در جبهه‌ای دیگر و در تجاوزی مجدد، یک دکل مخابراتی سپاه را در جنوب جزیره قشم هدف پرتابه‌های هوایی خود قرار داد. در پاسخ به این حماقت، پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز فرماندهی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین، مورد تهاجم سنگین ترکیبی (موشکی و پهپادی) نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند و خسارات سنگینی به دشمن وارد آمد.

پیش از این بارها اخطار داده بودیم که در صورت هرگونه تجاوز، پاسخ ما متفاوت، غافلگیرکننده و بسیار سنگین‌تر خواهد بود و به وعده خود عمل کردیم. این پاسخ‌های پشیمان‌کننده باید درس عبرتی برای متجاوزان باشد. تکرار می‌کنیم: برهم زدن امنیت شاهراه انرژی جهان (تنگه هرمز) تاوان سختی برای ارتش متجاوز آمریکا خواهد داشت.»