تاثیرات واقعه غدیر بر تحولات اجتماعی جامعه و نظام اسلامی ایران

حجت الاسلام والمسلمین حسین_قبادی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واقعه غدیر خم، به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اسلام، فراتر از یک رویداد کلامی، الگویی بنیادین برای مدیریت سیاسی و انسجام اجتماعی در نظام اسلامی ارائه میدهد. این واقعه با تثبیت اصل «امامت» و «رهبری الهی»، تداوم رسالت نبوی را در چارچوبی تعریف کرد که امنیت و وحدت جامعه را تضمین میکند.
در نظام اسلامی ایران، غدیر به مثابه مانیفستِ «نظام ولایی»، مبنای مشروعیت سیاسی تلقی شده و پیوند میان حاکمیت و بدنه اجتماعی را بر پایه آگاهی و بیعتِ آگاهانه استوار میسازد.
از منظر اجتماعی، آموزههای غدیر با تأکید بر کرامت انسانی و عدالت محوری، الگویی از «جامعه ولایی» را ترسیم میکند که در آن، عدالت اجتماعی به عنوان شاخصه اصلی حکومت اسلامی نهادینه میشود. این واقعه با نهادینهسازی فرهنگ «امر به معروف و نهی از منکر» و مسئولیتپذیری اجتماعی، آحاد جامعه را از انفعال به مشارکت فعال در سرنوشت سیاسی فرا میخواند. در واقع، غدیر در تحولات اجتماعی ایران، به عاملی برای همبستگی ملی و انسجام درونی تبدیل شده است که با ترویج روحیه استکبارستیزی و مقابله با انحرافات، نظام اسلامی را در مسیر تکامل و تحقق تمدن نوین یاری میرساند. بهطور خلاصه، غدیر در ایران تنها یک سنت تاریخی نیست، بلکه یک ساختارِ پویا برای «امتسازی» است که با پیوند دین و سیاست، همواره در پی تحقق الگوی پیشرفت توأم با عدالت بوده است.
وظیفه آحاد جامعه با الگو گیری از واقعه غدیر در نظم و عدالت اجتماعی و تحقق تمدن اسلامی
آحاد جامعه با الگوگیری از غدیر، رسالت دارند ولایتپذیر، حقطلب و عدالتمحور باشند و در رفتار فردی و اجتماعی خود، از هرگونه ظلم، تبعیض و بیتفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران پرهیز کنند.
غدیر به ما میآموزد که حفظ نظم اجتماعی تنها با قانونمداری، مسئولیتپذیری و تبعیت آگاهانه از رهبری الهی و عادلانه ممکن است.
همچنین تحقق تمدن اسلامی در گرو همکاری، همبستگی، خدمت به مردم، تقویت اخلاق عمومی و تلاش برای گسترش علم، معنویت و عدالت در جامعه است.
بنابراین، هر فرد در حد توان خود باید سازنده، امین و یاریگر جامعه باشد تا آرمان جامعه اسلامی بهتدریج محقق شود.
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