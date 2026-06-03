اعمال تمهیدات ترافیکی سالروز ارتحال حضرت امام(ره) و عید غدیر در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حاتم ابراهیمی در این زمینه اظهار کرد: با فرا رسیدن ایام حزن انگیز سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و مراسم عید غدیر تمهیدات ترافیکی ویژه در شهرستان‌های استان به ویژه ارومیه با به کارگیری حداکثر توان خودرویی و نیروی انسانی به منظور ارتقای ایمنی و تسهیل در تردد عزاداران و اجرای مراسم روز پنج شنبه ۱۴ خرداد ماه سالجاری از ساعت ۰۸۰۰ تا پایان روز به شرح ذیل اجرا خواهد شد.

۱- میدان ولایت فقیه به سمت خیابان امام خمینی (ره)

۲-کنار گذر خیابان عطایی به سمت خیابان امام خمینی (ره)

۳- خیابان سرداران به سمت خیابان امام خمینی (ره)

۴-میدان انقلاب به سمت خیابان امام خمینی (ره)

کلیه مسیرهای، منتهی به خیابان امام خمینی (ره) در طول مسیر

رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی گفت، همراهی مردم باعث اجرای موفق طرح‌ها بوده لذا شهروندان محترم با خادمین خود در پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری لازم را داشته باشند.