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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

دشتی حسینی: غدیر سرآغاز تداوم راه ولایت در انقلاب اسلامی است

دشتی حسینی: غدیر سرآغاز تداوم راه ولایت در انقلاب اسلامی است

بوشهر- مسئول دفتر نمایندگی ولی‌ فقیه در امور عشایر استان بوشهر گفت: غدیر سرآغاز تداوم راه ولایت در انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دشتی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن غدیر در سالن اجتماعات مدیریت امور عشایر استان بوشهر ضمن تبریک عید غدیر و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، به تبیین پیوند میان واقعه غدیر و انقلاب اسلامی ایران پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه مهم غدیر در تداوم مسیر هدایت و ولایت، اظهار کرد: غدیر خم نماد استمرار رهبری الهی در جامعه اسلامی است و انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) نیز در امتداد همین مسیر و با محوریت ولایت شکل گرفت.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در امور عشایر استان بوشهر تأکید کرد: امام خمینی (ره) با احیای ارزش‌های دینی و تبیین جایگاه ولایت، مسیر عزت، استقلال و بیداری اسلامی را برای ملت ایران هموار کرد.

دشتی حسینی: غدیر سرآغاز تداوم راه ولایت در انقلاب اسلامی است

ناصر رحیمی سرپرست مدیریت امور عشایر استان بوشهر نیز در این نشست، پاسداری از آرمان‌های امام راحل، تبعیت از ولایت و حفظ وحدت و بصیرت را از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه دانست.

کد مطلب 6849533

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