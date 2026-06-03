رسول مهربانی مجری تلویزیون با خطاب قرار دادن مردم که قهرمانان این سرزمین هستند درباره مهمانی غدیر به خبرنگار مهر بیان کرد: ان شاءالله فردا پنجشنبه ۱۴ خرداد در مهمانی عید غدیر حضور می‌یابیم که به نظرم یک مانور عجیب و غریب شبیه این ۹۰ شبی است که در خیابان ها رفتیم.

وی با دعوت از مردم به مهمانی غدیر بیان کرد: در این روز در خیابان شرکت کنید و پای کار مولا باشید. چرا که مولا علی (ع) پشت ایران بوده است و می‌دانم بسیاری از شما نیز با هر اعتقاد، سلیقه و اندیشه‌ای که دارید چنین جایگاهی برای مولا قائل هستید.

مهربانی در پایان با دعوت از هنرمندان و ورزشکاران عنوان کرد: می‌دانم که مردم بسیار می‌توانند اثرگذار باشند و کارهای بسیاری از دستشان برمی‌آید. ما پای کار امیرالمؤمنین (ع) در ایام عید غدیر خم هستیم و ان شاءالله در خیابان ها دوباره شاهد حماسه ای میلیونی خواهیم بود.