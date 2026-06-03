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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

دوباره شاهد حماسه‌ای میلیونی در غدیر خواهیم بود

دوباره شاهد حماسه‌ای میلیونی در غدیر خواهیم بود

رسول مهربانی مجری تلویزیون با اشاره به حضور مردم در مهمانی غدیر بیان کرد که در این روز شاهد حماسه‌ای میلیونی خواهیم بود.

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رسول مهربانی مجری تلویزیون با خطاب قرار دادن مردم که قهرمانان این سرزمین هستند درباره مهمانی غدیر به خبرنگار مهر بیان کرد: ان شاءالله فردا پنجشنبه ۱۴ خرداد در مهمانی عید غدیر حضور می‌یابیم که به نظرم یک مانور عجیب و غریب شبیه این ۹۰ شبی است که در خیابان ها رفتیم.

وی با دعوت از مردم به مهمانی غدیر بیان کرد: در این روز در خیابان شرکت کنید و پای کار مولا باشید. چرا که مولا علی (ع) پشت ایران بوده است و می‌دانم بسیاری از شما نیز با هر اعتقاد، سلیقه و اندیشه‌ای که دارید چنین جایگاهی برای مولا قائل هستید.

مهربانی در پایان با دعوت از هنرمندان و ورزشکاران عنوان کرد: می‌دانم که مردم بسیار می‌توانند اثرگذار باشند و کارهای بسیاری از دستشان برمی‌آید. ما پای کار امیرالمؤمنین (ع) در ایام عید غدیر خم هستیم و ان شاءالله در خیابان ها دوباره شاهد حماسه ای میلیونی خواهیم بود.

کد مطلب 6849554
عطیه موذن

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