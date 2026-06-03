سجاد محمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن عید غدیر و با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری در تکاپوی برپایی جشن‌های مردمی بزرگ و کوچک هستند که امروز و فردا این برنامه‌ها برگزار می‌شود، اظهار کرد: همه تلاش داریم تا در قالب این اجتماعات باشکوه، ولایت‌مداری مردمان این استان را به تصویر بکشیم. همانطور که امام شهیدمان نیز فرمودند که اجتماعات مردمی نشان از دینداری و دین‌مداری مردم ایران دارد.

مسئول روابط عمومی و مرکز رسانه انقلاب اسلامی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تمهیدات رسانه‌ای برپایی مهمانی غدیر در شهرکرد و سایر شهرستان‌ها پیش‌بینی شده است، ادامه داد: به لطف الهی برای چهارمین سال پیاپی مقدمات برگزاری بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی استان در قالب جشن‌های کیلومتری غدیر فراهم شده است که امروز و فردا شاهد این محافل و اجتماعات در جای‌جای استان و کشور خواهیم بود.

برپایی بیش از ۱۰ کیلومتر جشن خیابانی در چهارمحال و بختیاری

محمدی با تصریح اینکه بیش از ۱۰ کیلومتر جشن خیابانی در سراسر استان چهارمحال و بختیاری میزبان شیعیان و محبان امیرالمومنین (ع) است، گفت: در شهرکرد این رویداد باشکوه از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۳ امروز در بلوار آیت‌الله کاشانی حد فاصل میدان آیت‌الله دهکردی تا چهارراه فارابی برگزار می‌شود.

مسئول کمیته رسانه و فضای مجازی ستاد غدیر چهارمحال و بختیاری از برپایی بالغ بر ۲۰۰ موکب فرهنگی و خدماتی، پذیرایی، بازی و سرگرمی، کودک و نوجوان، مشاوره و ... در طول مسیر یاد شده خبر داد و افزود: مجموعه‌های مختلف مردمی از صفر تا صد فعالیت مواکب را بر عهده دارند و همه چیز برای خلق یک همایش باشکوه فرهنگی و حماسی مهیا است که به فضل الهی برگ زرین دیگری بر تاریخ افتخارات استان افزوده خواهد شد.

محمدی اظهار کرد: از یک ماه قبل هماهنگی‌ها و جلسات برنامه‌ریزی برای اطلاع‌رسانی و نیز پوشش گسترده این رویداد مهم فرهنگی و معنوی برگزار شد. در این راستا بیش از ۳۵۰ متر بنر اطلاع‌رسانی مهمانی غدیر در شهر شهرکرد با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهرکرد نصب شد.

وی از پای کار آمدن اصحاب رسانه و خبرنگاران خبر داد و ادامه داد: خبرگزاری‌ها در میدان‌اند و تولیدات خوبی را در راستای ترویج گفتمان غدیر و نیز اطلاع‌رسانی مهمانی غدیر در این روزها دارند. در این راستا نشست خبری با حضور خبرنگاران برگزار و جزئیات جشن از زبان مسئولان برگزاری تشریح شد. صدا و سیما نیز تیزرهای این برنامه را به صورت مستمر زیرنویس و پخش کرده و اخبار و اطلاعات مربوط را به سمع و نظر مخاطبان می‌رساند.

همه ظرفیت اطلاع‌رسانی در استان پای کار است

محمدی با یادآوری اینکه شبکه انتشار فضای مجازی نیز محتواهای مختلف ناظر به رویداد در قالب‌های مختلف رسانه‌ای منتشر می‌کند، افزود: همه ظرفیت اطلاع‌رسانی در استان پای کار است و آحاد مردم را به این رویداد فرهنگی با نام مبارک امیرالمومنین (ع) دعوت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه همه عکاسان فعال نیز برای پوشش لحظه لحظه مهمانی غدیر در شهرکرد به خط شده‌اند تا این روز را ثبت و در تاریخ ولایت‌مداری استان ماندگار کنند، گفت: بالغ بر ۱۵ گروه رسانه‌ای و تولید محتوای حرفه‌ای و موبایل‌گرافی پای کار آمدند تا لحظات به یاد ماندنی این اتفاق بزرگ را ثبت و در قالب موضوعات مختلف از خدمت‌رسانی مواکب گرفته تا کودک و نوجوان، بازی و سرگرمی، جهاد تبیین و سایر فعالیت‌ها را روایت و مناشر کنند.

محمدی با تصریح اینکه پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر در مهمانی غدیر شهرکرد شرکت کنند، افزود: ثبت لحظه لحظه این اتفاق کار راحتی نیست لذا از مردم ولایی می‌خواهیم با هر گوشی موبایل که در دست دارند این وقایع و لحظات را ثبت و در بسترها و فضایی که در اختیار دارند، با هشتگ #مهمونی_کیلومتری_غدیر به اشتراک بگذارند.

وی مهمانی غدیر را فرصت تجدید بیعت مردم ولایت‌مدار با رهبر ثالث انقلاب و پاسداشت یاد امامین انقلاب اسلامی است، یادآور شد: یک گروه مستندساز نیز بنا دارد مستند خیابان کاشانی را در میهمانی غدیر تهیه و تولید کند که تلفیقی از حماسه قریب به ۱۰۰ شب حماسه و اقتدار مردمی در خیابان‌ها و این جشن دینی خواهد بود.