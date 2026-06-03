به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی روز چهارشنبه در سفر به شهرستان میانه از مجموعه‌ای از اماکن ورزشی و پروژه‌های عمرانی ورزشی در حال احداث بازدید کرد.

در این بازدید، مهدی لاهیجانی معاون توسعه مدیریت و منابع و محمد عطاپور رئیس دفتر فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان نیز مدیرکل را همراهی می‌کردند. همچنین جمعی از مسئولان شهرستان میانه در این برنامه حضور داشتند.

در جریان این بازدید، مسئولان از بخش‌های مختلف اماکن ورزشی شهرستان دیدن کرده و گزارشی از روند اجرای پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی و اقدامات انجام‌شده برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها ارائه شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی نیز در این بازدید بر تسریع در روند تکمیل پروژه‌های ورزشی و فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب برای توسعه ورزش در شهرستان میانه تأکید کرد.