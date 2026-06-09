به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا راغب صبح سه‌شنبه با حضور در استان آذربایجان شرقی با حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی، مهدی لاهیجانی معاون توسعه مدیریت و منابع در خصوص وضعیت اماکن ورزشی استان و برنامه ریزی برای بهره‌وری صحیح دیدار و گفتگو کرد.

حمیدرضا راغب در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت زیرساخت های ورزشی در استان آذربایجان‌شرقی، گفت: اولویت سیاست وزارت ورزش و جوانان تکمیل پروژه های نیمه تمامی است که با تعامل درون استانی و در سطح ملی می توان به هدف رسید.

حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی نیز گزارشی از وضعیت اماکن ورزشی استان ارائه کرد و خواستار حمایت های ملی از توسعه زیرساخت های ورزش آذربایجان شرقی شد.