  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

حضور مشاور وزیر ورزش و جوانان در استان آذربایجان‌شرقی

حضور مشاور وزیر ورزش و جوانان در استان آذربایجان‌شرقی

تبریز- مشاور وزیر و مدیر مولدسازی دارایی های وزارت ورزش و جوانان با حضور در استان آذربایجان شرقی با مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا راغب صبح سه‌شنبه با حضور در استان آذربایجان شرقی با حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی، مهدی لاهیجانی معاون توسعه مدیریت و منابع در خصوص وضعیت اماکن ورزشی استان و برنامه ریزی برای بهره‌وری صحیح دیدار و گفتگو کرد.

حمیدرضا راغب در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت زیرساخت های ورزشی در استان آذربایجان‌شرقی، گفت: اولویت سیاست وزارت ورزش و جوانان تکمیل پروژه های نیمه تمامی است که با تعامل درون استانی و در سطح ملی می توان به هدف رسید.

حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی نیز گزارشی از وضعیت اماکن ورزشی استان ارائه کرد و خواستار حمایت های ملی از توسعه زیرساخت های ورزش آذربایجان شرقی شد.

کد مطلب 6854838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها