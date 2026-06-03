به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی عصر چهارشنبه در دیدار با محمدمبین عظیمی، قهرمان و مدالآور عرصه کشتی، موضوع احداث پایگاه قهرمانی کشتی در شهرستان سقز مورد بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای ورزشی متناسب با ظرفیتهای قهرمانی استان، خواستار تسریع در روند واگذاری زمین برای ساخت این مجموعه ورزشی شد.
حبیبی همچنین عزم، اراده و اخلاق حرفهای محمدمبین عظیمی را مورد تقدیر قرار داد و نقش حمایتهای خانواده، به ویژه پدر و مادر این ورزشکار را در کسب موفقیتهای ملی و بینالمللی وی ارزشمند دانست.
در این دیدار، بهزاد رحیمی بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار سقز و مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان نیز بر فراهمسازی بسترهای لازم برای واگذاری زمین و آغاز عملیات احداث پایگاه قهرمانی کشتی در سقز تأکید کردند.
علی عظیمی، مربی و پدر قهرمان کشتی آسیا نیز با اشاره به افتخارات فرزندش اظهار کرد: محمدمبین عظیمی تاکنون موفق به کسب ۲۷ مدال در رقابتهای جهانی، آسیایی، بینالمللی و ملی شده و این افتخارات حاصل سالها تلاش، پشتکار و حمایت خانواده و مربیان بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد با احداث این پایگاه قهرمانی، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی منطقه بیش از پیش فراهم شود و سقز به یکی از قطبهای مهم کشتی کشور تبدیل شود.
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