به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان عصر چهارشنبه در جریان بازدید نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان سقز از پروژه سالن هنرهای رزمی مرحوم فریار امینی‌پور، از تکمیل و بهره‌برداری این مجموعه ورزشی در تابستان سال جاری خبر داد.

فرزاد خاکی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: تاکنون ۱۲ میلیارد تومان برای احداث سالن هنرهای رزمی مرحوم فریار امینی‌پور هزینه شده که از این میزان، ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تأمین شده است.

وی افزود: با تأمین منابع مورد نیاز و تسریع در مراحل پایانی اجرای پروژه، این مجموعه ورزشی تابستان امسال در اختیار ورزشکاران رشته‌های رزمی قرار خواهد گرفت.

در این بازدید، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه شهرستان سقز نیز با حضور در جمع خانواده مرحوم فریار امینی‌پور، یاد و خاطره این قهرمان اخلاق‌مدار ورزش کشور را گرامی داشتند و بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه تأکید کردند.

فریار امینی‌پور، از قهرمانان ملی و خوشنام رشته موی‌تای کشور، دی‌ماه سال ۱۴۰۲ در کشور تایلند بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.

گفتنی است,؛ شهرستان سقز با برخورداری از بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ ورزشکار سازمان‌یافته در رشته‌های مختلف هنرهای رزمی، از ظرفیت قابل توجهی در این حوزه ورزشی برخوردار است و بهره‌برداری از این سالن می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح فعالیت‌های قهرمانی و همگانی این رشته‌ها ایفا کند.