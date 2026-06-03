به گزارش خبرنگار مهر،امام جمعه کنگان عصر چهارشنبه در این نشست با اشاره به جایگاه والا و نقش اثرگذار مساجد در تقویت باورهای دینی، انسجام اجتماعی و گسترش فرهنگ اسلامی، بر اهمیت توجه ویژه به عمران، آبادانی و رسیدگی مستمر به مساجد تأکید کرد.
حجتالاسلام محمود محمودی مساجد را محور اصلی فعالیتهای فرهنگی و معنوی جامعه دانست و خواستار همافزایی بیشتر میان بانیان، معتمدین و متولیان مساجد در مسیر خدمترسانی بهتر به نمازگزاران و عموم مردم شد.
وی با بیان اینکه مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه پایگاه مهمی برای تربیت دینی، همدلی اجتماعی و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی است، بر ضرورت تقویت برنامهها و اقدامات مرتبط با طرح محراب مساجد تأکید کرد.
در راستای توسعه طرح محراب مساجد و ارتقای سطح کیفی رسیدگی به امور مساجد، نشستی با حضور بانیان و معتمدین مساجد در دفتر ستاد نماز جمعه کنگان و با حضور امام جمعه این شهرستان برگزار شد.
در پایان این نشست، به رسم هر ساله و در جهت ترویج فرهنگ غدیر، پرچم مبارک غدیر خم مزین به نام امیرالمؤمنین علی(ع) به هر یک از مساجد اختصاص یافت.
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