به گزارش خبرنگار مهر،امام جمعه کنگان عصر چهارشنبه در این نشست با اشاره به جایگاه والا و نقش اثرگذار مساجد در تقویت باورهای دینی، انسجام اجتماعی و گسترش فرهنگ اسلامی، بر اهمیت توجه ویژه به عمران، آبادانی و رسیدگی مستمر به مساجد تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمود محمودی مساجد را محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی و معنوی جامعه دانست و خواستار هم‌افزایی بیشتر میان بانیان، معتمدین و متولیان مساجد در مسیر خدمت‌رسانی بهتر به نمازگزاران و عموم مردم شد.

وی با بیان اینکه مسجد تنها محل عبادت نیست، بلکه پایگاه مهمی برای تربیت دینی، همدلی اجتماعی و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی است، بر ضرورت تقویت برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با طرح محراب مساجد تأکید کرد.

در راستای توسعه طرح محراب مساجد و ارتقای سطح کیفی رسیدگی به امور مساجد، نشستی با حضور بانیان و معتمدین مساجد در دفتر ستاد نماز جمعه کنگان و با حضور امام جمعه این شهرستان برگزار شد.

در پایان این نشست، به رسم هر ساله و در جهت ترویج فرهنگ غدیر، پرچم مبارک غدیر خم مزین به نام امیرالمؤمنین علی(ع) به هر یک از مساجد اختصاص یافت.