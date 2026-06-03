خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: عید سعید غدیر خم در سال‌های اخیر از یک مناسبت صرفاً آیینی فراتر رفته و به بستری برای تبیین مفاهیم عمیق ولایت، امامت و هویت دینی جامعه تبدیل شده است.

در این میان، مساجد به عنوان مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی در جامعه اسلامی، نقشی بی‌بدیل در انتقال پیام غدیر و آشنایی نسل جوان با معارف اهل بیت (ع) بر عهده دارند.

در شرایطی که رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر ضرورت جهاد تبیین و تقویت فعالیت‌های مردمی در عرصه فرهنگ تأکید داشتند، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نیز تلاش کرده‌اند با استفاده از ظرفیت گسترده مساجد، نقش مؤثرتری در برگزاری مناسبت‌های مذهبی ایفا کنند.

دهه ولایت و امامت نیز یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی است که می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر مردم، به ویژه نوجوانان و جوانان، را در برنامه‌های فرهنگی و معرفتی فراهم کند.

بر همین اساس، ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با همکاری فعالان فرهنگی و ائمه جماعات استان، برنامه‌ریزی ویژه‌ای را برای دهه ولایت و امامت در دستور کار قرار داده است؛ برنامه‌ای که بر اساس آن، تعدادی از مساجد شاخص استان به پایگاه‌های اصلی ترویج فرهنگ غدیر و برگزاری جشن‌های مردمی تبدیل خواهند شد.

حجت‌الاسلام صمد حافظی، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از جزئیات این برنامه‌ها و نقش کانون‌های مساجد در گرامیداشت عید غدیر سخن گفته است.

مساجد؛ پایگاه‌های ترویج فرهنگ ولایت

حجت‌الاسلام صمد حافظی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای دهه ولایت و امامت در استان اظهار داشت: پس از برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، تبادل نظر و استفاده از دیدگاه‌های فعالان فرهنگی و مسجدی استان، جمع‌بندی نهایی بر این شد که ۱۰ مسجد و ۱۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد به عنوان مراکز اصلی برگزاری برنامه‌های دهه ولایت و امامت در لرستان انتخاب شوند.

وی افزود: هدف از این اقدام آن است که مساجد بیش از گذشته به کانون تبیین پیام غدیر و معارف اهل بیت (ع) تبدیل شوند و بتوانیم از ظرفیت گسترده این مراکز دینی برای آشنایی نسل جوان با فلسفه و پیام‌های ماندگار واقعه غدیر استفاده کنیم.

برگزاری جشن‌های مردمی غدیر در مساجد شاخص استان

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با بیان اینکه برنامه‌های دهه ولایت به صورت متمرکز در یک نقطه برگزار نخواهد شد، گفت: تلاش شده است برنامه‌ها در نقاط مختلف استان و با محوریت مساجد شاخص اجرا شود تا زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در طول دهه ولایت و امامت، هر شب یکی از مساجد شاخص استان میزبان جشن‌های مردمی غدیر خواهد بود و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد مسئولیت اجرای بخش مهمی از این برنامه‌ها را بر عهده خواهند داشت.

غدیر؛ فرصتی برای جهاد تبیین در مساجد

حجت‌الاسلام حافظی با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف واقعه غدیر اظهار داشت: غدیر یک رویداد تاریخی صرف نیست، بلکه ریشه در اعتقادات علوی و شیعی دارد و می‌تواند به عنوان یک ظرفیت بزرگ فرهنگی برای تعمیق معرفت دینی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: از همین رو تلاش شده است در کنار جشن‌ها و برنامه‌های شاد مردمی، بخش مهمی از برنامه‌ها به موضوع معرفت‌افزایی، تبیین جایگاه ولایت و معرفی سیره امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) اختصاص پیدا کند.

کانون‌های مساجد در خط مقدم فعالیت‌های فرهنگی غدیر

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد لرستان خاطرنشان کرد: کانون‌های مساجد همواره نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی داشته‌اند و در دهه ولایت نیز این ظرفیت مردمی به میدان آمده است تا در کنار ائمه جماعات و فعالان مسجدی، زمینه برگزاری باشکوه جشن‌های غدیر را فراهم کند.

کانون‌های مساجد همواره نقش مؤثری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی داشته‌اند و در دهه ولایت نیز این ظرفیت مردمی به میدان آمده است

وی گفت: امیدواریم با مشارکت مردم، جوانان، فعالان فرهنگی و خادمان مساجد، برنامه‌های دهه ولایت و امامت در استان لرستان به فرصتی برای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع)، تقویت انسجام اجتماعی و تعمیق معارف دینی در جامعه تبدیل شود.

حجت‌الاسلام حافظی در پایان با تأکید بر جایگاه مسجد در ترویج فرهنگ ولایت اظهار داشت: مساجد همواره خاستگاه حرکت‌های فرهنگی و دینی در جامعه اسلامی بوده‌اند و معتقدیم پیام غدیر نیز باید از همین پایگاه‌های مردمی به جامعه منتقل شود.

وی افزود: امیدواریم برنامه‌هایی که در این ۱۰ مسجد شاخص استان برگزار می‌شود، بتواند گامی مؤثر در معرفی فرهنگ غدیر، تقویت پیوند نسل جوان با مساجد و ترویج معارف ناب علوی در سطح استان باشد.