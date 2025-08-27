به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا زارعی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان اهمیت مساجد در آموزه‌های دینی، اظهار کرد: مساجد در نگاه ارزشی و الهی به‌عنوان پایگاهی برای عبادت و بندگی خدا تعریف شده‌اند، اما علاوه بر این، یکی از رسالت‌های مهم مسجد ترویج معارف دینی است.

امام جمعه بشرویه افزود: پیامبر اکرم (ص) مسجد را کانون آموزشی برای آگاهی‌بخشی و هدایت مسلمانان قرار داده بودند و امروز نیز مساجد نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام دارند.

زارعی افزود: اگر متولیان، ارکان و کارگزاران مساجد برنامه‌ریزی دقیق و منظمی داشته باشند، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای ترویج و گسترش فرهنگ دینی در مساجد وجود دارد که در هیچ کانون دیگری یافت نمی‌شود.

زارعی با اشاره به این‌که مساجد بهترین ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی را برای فعالیت‌های دینی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و علمی فراهم می‌کنند، تصریح کرد: کانون‌های فرهنگی مساجد بهترین بستر برای این فعالیت‌ها هستند و تقویت آن‌ها نقش بسیار مهمی در تحقق رسالت مساجد ایفا می‌کند و عدم برنامه‌ریزی دقیق و استفاده ناکافی از این ظرفیت‌ها، یک آسیب و چالش بزرگ برای مساجد است.

امام جمعه بشرویه، مسئولیت‌دهی به جوانان و نوجوانان در مساجد را بهترین راه برای جذب آنان به مساجد و مشارکت فعالشان دانست و تأکید کرد: متأسفانه در بسیاری از مساجد این مسئله مغفول مانده است و همه ارکان مسجد در این خصوص باید نقش‌آفرین باشند.

زارعی همچنین خاطرنشان کرد: امام جماعت مؤثرترین رکن مسجد در ترویج فرهنگ دینی و قرآنی است و در واقع، مدیر فرهنگی مسجد محسوب می‌شود و نحوه حضور، تعامل، برخورد و برنامه‌ریزی امام جماعت و وقت گذاشتن ایشان برای فعالیت‌های دینی و قرآنی، از عوامل کلیدی موفقیت مسجد در ارتقای فرهنگ دینی است.

زارعی به اهمیت کار تشکیلاتی در مساجد اشاره کرد و گفت: برای گسترش فرهنگ قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام، باید شبکه‌ای تعریف شود که نقش کارگزاران و کانون‌های فرهنگی مساجد در تشکیل این شبکه بسیار مهم و تأثیرگذار است.

وی در پایان عنوان کرد: برگزاری نشست‌ها و محافل قرآنی و حلقه‌های معرفتی از برنامه‌های مؤثر در گسترش فرهنگ قرآن و اهل‌بیت در مساجد است.