سید حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع آتشسوزی در مراتع «تنگ ندرت» و «چهلکوه» از توابع روستای پشت پر در بخش ارم شهرستان دشتستان، این حریق با تلاش مشترک نیروهای مردمی و امدادی به طور کامل مهار شد.
وی گفت: این آتشسوزی که از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده بود، با هدایت میدانی و با مشارکت محیطبانان منابع طبیعی، نیروهای سازمان آتشنشانی شهرداری تنگ ارم و اهالی منطقه، طی ۲ ساعت تلاش بیوقفه تحت کنترل درآمد و از گسترش آن به سایر عرصههای طبیعی جلوگیری به عمل آمد.
بخشدار تنگ ارم، با قدردانی از حضور بهموقع و فداکارانه مردم و نیروهای امدادی، این همکاری را نمونهای از همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی در حراست از سرمایههای طبیعی دانست.
وی گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشته و بررسیها برای تعیین علت دقیق آتشسوزی و میزان خسارت وارده به مراتع ادامه دارد.
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