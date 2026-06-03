شایعات درباره مراسم تشییع و تدفین امام شهید، فاقد اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه شماره ۱ ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
با تبریک عید سعید غدیرخم و گرامیداشت سیوهفتمین سالگرد رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمةاللهعلیه، بهاطلاع ملّت بزرگ ایران، آزادگان جهان و علاقهمندان به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی سیّدعلی حسینی خامنهای قدّساللهنفسهالزکیه میرساند، برنامهریزیهای لازم برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهیدمان توسط دستگاههای مسئول و گروههای مردمی، در حال پیگیری است؛ لذا شایعات و برخی گمانهزنیهای رسانهای دربارهی جزئیات این رویداد فاقد اعتبار است.
برنامهها، اقدامات رسانهای و جزئیات این رویداد عظیم در اطلاعیههای بعدی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدّساللهنفسهالزکیه اعلام خواهدشد. انشاءالله.
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵
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