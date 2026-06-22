مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید باید با شکوه و عزت برگزار شود

به گزارش خبرگزارسی مهر به نقل از ایثار،سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در یازدهمین نشست ستاد ملی مراسم و مناسبت‌ها به منظور هماهنگی و برنامه‌ریزی در خصوص برگزاری مراسم با شکوه «تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس سره)» که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره) و سایر حوزه های مرتبط دوشنبه اول تیرماه در سالن جلسات دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه برگزار شد بر اهمیت برگزاری با شکوه این مراسم و نقش بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با گرامی‌داشت ایام شهادت امام حسین (ع) و با تاکید بر مدیریت صحیح این مراسم تاریخی و مهم در کشور، گفت: امیدوارم با برنامه ریزی شایسته، این مراسم باشکوه برگزار شود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با اهتمام به این رسالت مهم، در این زمینه‌ اقدامات لازم فرهنگی، اجتماعی و...را انجام خواهد داد. باید این مراسم در تاریخ جاودانه شود.

موسوی ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این مراسم و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سره) تصریح کرد: همه باید پای کار باشند تا با عزت و افتخار این مراسم ماندگار و تاریخ‌ساز برگزار شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان گفت: امیدواریم با کمک‌ استان‌ها و بخش‌های مختلف این مراسم به نحو احسن انجام شود.