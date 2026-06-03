دوری از پیام غدیر ریشه بسیاری از مشکلات جهان اسلام است

حجت‌الاسلام تقی روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که هنگامی که از ایشان درباره برتری عید غدیر نسبت به سایر اعیاد اسلامی نظیر عید مبعث، عید قربان و عید فطر پرسیدند، حضرت با تأکید سه‌باره و قسم به خداوند متعال، غدیر را «عیدالله‌الاکبر» و برتر از تمام اعیاد دیگر برشمردند. بر همین اساس، شناخت و تبیین فرهنگ غدیر برای نسل حاضر و آیندگان، ضرورتی انکارناپذیر است که برای تحقق آن، مسیرهای چندگانه‌ای قابل تصور است.

امام جمعه آبیک اظهار کرد: نخست، بهره‌گیری از ابزارهای هنری و شبیه‌سازی واقعه غدیر در میان عموم مردم است که تجربه‌ای بسیار اثرگذار و بصری محسوب می‌شود؛ چنان‌که مقام معظم رهبری نیز همواره بر قدرت بیان و تأثیرگذاری سریع هنر تأکید داشته‌اند.

وی افزود: دومین مسیر، مطالعه دقیق تاریخ غدیر، نه تنها در کتب شیعی، بلکه از دیدگاه علمای اهل سنت و حتی اندیشمندان غیرمسلمان همچون جرج جرداق مسیحی است؛ چرا که فضایل امیرالمؤمنین (ع) و اهمیت واقعه غدیر، حقیقتی است که فراتر از مرزهای مذهبی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

این مسئول تأکید کرد: راه سوم، تبیین تاریخ توسط مبلغان دینی به زبانی ساده و روان برای نسل جوان است تا با برگزاری «گفتمان‌های غدیر»، چرایی اکمال دین و اتمام نعمت در این واقعه را به بحث و بررسی بگذارند و به کنه فرموده الهی مبنی بر تکمیل دین با واقعه غدیر پی ببرند. در نهایت، احیای «خطبه غدیر» به عنوان سندی ماندگار که پیامبر اکرم (ص) آن را تا روز قیامت بر عهده امت نهادند، ضروری است؛ چرا که جشن‌ها و سرورهای ظاهری، هرچند لازم است، اما بدون واکاوی معارف عمیق این خطبه، غدیر همچنان غریب خواهد ماند.

وی درخصوص چرایی تأکید فراوان ائمه معصومین (ع) بر زنده نگاه داشتن غدیر و تأثیر آن بر سبک زندگی و نگاه اجتماعی مردم تصریح کرد: اگر غدیر همان‌گونه که در برکه غدیر رخ داد، نسل به نسل به عنوان یک منشور ولایی حفظ می‌شد، فاجعه عاشورا هرگز رخ نمی‌داد و سرِ حجت خدا بر نیزه نمی‌رفت. علت بسیاری از پراکندگی‌ها و گرفتاری‌های امروز جهان اسلام، دوری از پیام غدیر و حقیقت ولایت است. اگر اسلام ناب برگرفته از غدیر زنده می‌ماند، امروز شاهد شکل‌گیری «اسلام آمریکایی» و هم‌پیمانی برخی کشورهای اسلامی با صهیونیست‌ها نبودیم؛ در واقع، دغدغه ائمه، جلوگیری از انحراف اسلام بود.

شکست‌ناپذیری در پناه غدیر

روحانی تشریح کرد: در ایران اسلامی نیز جریان‌سازی غدیر توسط بنیان‌گذار کبیر انقلاب (ره) رقم خورد که با نهضت خود، ملت را بر سر سفره غدیر نشاند و به ما آموخت که هر کس در پناه غدیر باشد، شکست‌ناپذیر است. روحیه شهادت‌طلبی و نترسیدن از جنگ و اسارت که امروز ابرجنایتکاران عالم را در برابر فرزندان غدیر مبهوت کرده است، محصول تربیت مکتب امیرالمؤمنین (ع) است. از این رو، توصیه اکید بر این است که غدیر نه تنها در روزهای خاص، بلکه در تمام طول سال به عنوان یک شاخصه اصلی در سبک زندگی و هویت اجتماعی ما پاس داشته شود.

وی مطرح کرد: قطعاً واقعه غدیر، ریشه‌ای تاریخی دارد، اما همانند نزول قرآن کریم که رویدادی تاریخی بود و سراسر آن راهنمای زندگی بشر تا قیامت است، غدیر نیز با خطبه نبوی خود، درس‌نامه زندگی ماست. پیامبر اکرم (ص) در غدیر چهار بار به ظهور امام زمان (عج) اشاره فرمودند و این بشارت، پلی است میان واقعه تاریخی غدیر و زندگی مهدوی امروز ما.

امام جمعه آبیک تصریح کرد: اگر بخواهیم زندگی برآمده از پیام غدیر و سیره علوی را در جامعه پیاده کنیم، این حادثه بزرگ تاریخی تأثیری مستقیم و بنیادین بر سبک زندگی فردی و اجتماعی ما خواهد داشت.

وی در خصوص نقش مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ها در تبیین حقیقت غدیر، ضمن تقدیر از مسیرهای طی‌شده و توصیف مسیر پیش رو، عنوان کرد: ما در رساندن پیام غدیر به گستردگی پیام عاشورا، کوتاهی کرده‌ایم. اگرچه کتاب‌ها و گفتارهایی در این زمینه تولید شده، اما بسیاری از آن‌ها تنها در قفسه‌ها جای گرفته یا به صورت گذرا مطرح می‌شوند. معتقدم که مبلغان، علما و اصحاب رسانه باید در طول سال، همواره غدیر را زنده نگه دارند. همان‌گونه که در مناسبت‌های مذهبی به یاد امام حسین (ع) مراسم برگزار می‌کنیم، در مجالس و برنامه‌های خود باید به غدیر نیز بپردازیم.

روحانی در پایان گفت: یادآوری مداوم غدیر از طریق جراید، کانال‌های خبری و رسانه‌ها، به حفظ این پیام در اذهان عمومی کمک شایانی خواهد کرد. از این رو، اقدام شما در راستای برافراشتن پرچم غدیر، ارزشمند و قابل تقدیر است.تیترهای پیشنهادی و بازنشر بالاتری برخوردار است.

