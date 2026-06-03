۱۰۰ هکتار از اراضی جنوبی شهر هیدج جزو بافت فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی روز چهارشنبه در نشست خبری با تشریح وضعیت مالی شهرداری هیدج اظهار کرد: بودجه مصوب شهرداری هیدج در سال جاری ۱۲۰ میلیارد تومان است که تأمین آن بر پایه منابع مختلف درآمدی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهری و صدور پروانه‌های ساختمانی برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی کشور بر عملکرد مالی شهرداری‌ها افزود: تحقق کامل این بودجه تا حد زیادی به وضعیت اقتصادی و میزان درآمدهای قابل وصول وابسته است و در شرایط فعلی مدیریت شهری با محدودیت‌های جدی در حوزه منابع مالی مواجه است.

شهردار هیدج با بیان اینکه طی دو ماه گذشته حدود چهار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری واریز شده است، گفت: این در حالی است که هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری به حدود ۱۲ میلیارد تومان می‌رسد و این اختلاف، فشار قابل توجهی بر منابع مالی شهرداری وارد کرده است.

کاهش ساخت‌وساز و افت درآمدهای شهرداری

کاظمی یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش درآمدهای شهرداری را افت صدور پروانه‌های ساختمانی دانست و اظهار کرد: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از درآمد شهرداری‌ها از محل صدور پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شد، اما در شرایط کنونی به دلیل رکود نسبی ساخت‌وساز و مشکلات اقتصادی، میزان مراجعه شهروندان برای دریافت پروانه ساختمانی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر هیدج با هدف تشویق شهروندان به دریافت مجوزهای ساختمانی، بسته‌های تشویقی و تخفیف‌هایی را تا پایان اردیبهشت‌ماه در نظر گرفت، اما با وجود این اقدامات، استقبال از دریافت پروانه ساختمانی افزایش محسوسی نداشته است.

شهردار هیدج با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت شهری، حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار و کاهش اتکا به منابعی همچون عوارض ساخت‌وساز است.

وی افزود: در این راستا استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای شهر در دستور کار قرار گرفته و شهرداری تلاش می‌کند با جذب سرمایه‌گذاران، زمینه تقویت بنیه مالی مدیریت شهری را فراهم کند.

کاظمی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های مشارکتی و توسعه‌ای می‌تواند علاوه بر ایجاد منابع درآمدی پایدار، امکان ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش کیفیت زندگی شهروندان را نیز فراهم سازد.

بازنگری طرح جامع هیدج در آستانه تصویب

شهردار هیدج در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت بازنگری طرح جامع این شهر اشاره کرد و گفت: بازنگری طرح جامع هیدج در مراحل پایانی تصویب قرار دارد و با نهایی شدن آن، بخش مهمی از مشکلات و دغدغه‌های شهروندان در حوزه زمین، کاربری اراضی و توسعه شهری برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به مشکلات موجود در طرح جامع پیشین افزود: طرح جامع فعلی هیدج در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به شهرداری ابلاغ شده بود، اما با گذشت زمان، برخی مغایرت‌ها و کاستی‌ها در اجرای آن نمایان شد و دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای شهر نبود.

کاظمی اظهار کرد: به همین دلیل بازنگری این طرح با همکاری مشاوران حوزه شهرسازی و نقشه‌برداری و با مشارکت دفتر فنی استانداری در دستور کار قرار گرفت و در جریان این بازنگری، اراضی بلااستفاده و ظرفیت‌های توسعه‌ای شهر به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه افق زمانی بازنگری طرح جامع هیدج ۱۵ ساله تعریف شده است، افزود: این طرح پس از تصویب نهایی می‌تواند زمینه مدیریت اصولی توسعه شهری، ساماندهی کاربری اراضی و رفع بسیاری از مشکلات موجود در حوزه زمین و ساخت‌وساز را فراهم کند.

شهردار هیدج همچنین از ثبت حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی جنوبی این شهر به عنوان بافت ناکارآمد شهری خبر داد و گفت: با تحقق این موضوع، امکان بهره‌مندی از بسته‌های حمایتی، تسهیلات و مشوق‌های دولتی در حوزه بازآفرینی شهری فراهم شده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در طرح‌های بازآفرینی شهری می‌تواند نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش سطح رفاه ساکنان این مناطق داشته باشد.

کاظمی افزود: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری و تصویب نهایی طرح جامع، زمینه حل بخشی از مشکلات شهری هیدج و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان فراهم شود.