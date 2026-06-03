دیار میرزا در آستانه عید اکبر؛ همه پای کار غدیر هستند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- هما اکبری: همزمانی عید سعید غدیر خم با ایام سوگواری سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حال و هوایی خاص به استان گیلان بخشیده است. مسئولان و فعالان مذهبی با تأکید بر ضرورت تبیین جایگاه ولایت، از راهاندازی بیش از ۴۰ موکب و ایستگاه صلواتی در رشت تا برپایی «مهمانی کیلومتری غدیر» در صومعهسرا و اجرای برنامههای نمایشی با محوریت بازنمایی واقعه غدیر خبر دادند.
عید غدیر خم، عیدالله اکبر و تجلی رسالت پیامبر اکرم (ص) و معرفی جانشین ایشان، حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان ستون خیمه دین، همواره از اهمیت والایی برخوردار بوده است. امسال این عید بزرگ با سالگرد رحلت امام خمینی (ره) همزمان شده و دستگاههای مختلف فرهنگی و مذهبی در استان گیلان برنامههای متنوعی را برای گرامیداشت این ایام تدارک دیدهاند.
استقرار ۴۰ موکب در رشت؛ ویژهبرنامه کودک و نوجوان
حامد حبیبی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی رشت، از اجرای برنامههای گسترده غدیر در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: از ساعت ۲ بعدازظهر تا ۱۲ شب، میدان شهرداری رشت با حضور مواکب خدماترسان در زمینههای فرهنگی و اجتماعی و همچنین ایستگاههای اطعام و پذیرایی، ویژه برنامه «مهمانی غدیر» برگزار میشود.
وی افزود: بیش از ۴۰ موکب و ایستگاه صلواتی در سطح شهر مستقر شدهاند و بخش ویژه کودک و نوجوان نیز در قالب غرفههای نقاشی، مسابقه و سرگرمیهای مذهبی پیشبینی شده است.
حبیبی همچنین از اجرای برنامه نمایشی «بیعت» در مسکن مهر رشت خبر داد و گفت: این نمایش در چند اپیزود، واقعه غدیر، سیره امیرالمؤمنین(ع)، انقلاب اسلامی و حوادث کنونی را بازنمایی میکند.
صومعهسرا؛ «مهمانی کیلومتری» در خیابان برشنورد
حجتالاسلام علیرضا ابراهیمزاده، رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان صومعهسرا، از برگزاری «مهمانی کیلومتری غدیر» در خیابان برشنورد این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۰ تجمع غدیری همراه با مسابقات فرهنگی و اهدای جوایز شامل ۱۰ کمکسفر به مشهد مقدس برگزار میشود.
وی افزود: ۱۰ موکب و ایستگاه صلواتی، جشنهای غدیر و سالگرد ارتحال امام، ۳۰ جشن محوری در سطح مساجد، محلات و هیئات مذهبی و همچنین راهپیمایی غدیر از میدان بسیج تا پارک ابریشم و مزار شهدای گمنام پیشبینی شده است.
ابراهیمزاده با اشاره به حضور گسترده مردم در این آیینها تصریح کرد: هدف ما ترویج فرهنگ ولایتمداری و ایجاد شور و نشاط مذهبی در میان شهروندان است.
غدیر؛ «بعثت دوم» و تضمینکننده امنیت دنیوی و اخروی
حجتالاسلام محمد مدنی، استاد دانشگاه، با بیان اینکه عید غدیر مهمترین و افضل اعیاد مسلمانان است، اظهار کرد: این عید از سایر اعیاد چون عید فطر بزرگتر است و به همین دلیل «عید اکبر» یعنی عید بزرگ خدا نامیده میشود.
وی واقعه غدیر را یک رویداد تعیینکننده در تاریخ اسلام دانست و افزود: در این عید، «بعثت دوم» اتفاق افتاد. غدیر در امتداد رسالت خاتمالانبیاء، مسئله ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی (ع) را مطرح میکند.
مدنی با تأکید بر نقش محوری امامت در استمرار رسالت گفت: اگر امامت نباشد، تمام زحمات رسالت از بین میرود. از تمامی کسانی که دغدغه دین و ولایت دارند و خود را مسلمان واقعی میدانند خواست تا این عید بزرگ را به هر نحو ممکن چون اطعام، برگزاری جشن، مولودیخوانی و به خصوص تبیین و تشریح مسئله مهم ولایت علی (ع) تعظیم کنند.
غدیر؛ مایه یأس دشمنان دین
حجتالاسلام محمدعلی امینی، کارشناس مسائل مذهبی غدیر را تضمینکننده امنیت دنیوی و اخروی و مایه یأس دشمنان دین دانست و اظهار کرد: در روز غدیر، کافران و مشرکان به شدت مأیوس شدند، چرا که تصور میکردند با رحلت پیامبر اسلام (ص)، دین نوپای اسلام از بین خواهد رفت، اما با معرفی جانشین پیامبر (ص)، این تصور آنان نقش بر آب شد.
وی با مقایسهای تاریخی به انتصاب مقام معظم رهبری پس از رحلت امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: بعد از ارتحال امام خمینی (ره)، انتصاب رهبر شهید و پس از شهادت ایشان نیز مقام معظم رهبری انتخاب شد، اتفاقاتی که دشمنان را ناامید کرد. خیلیها با انتخاب امیرالمؤمنین علیهالسلام مأیوس شدند و همان امیدواریها در طول تاریخ تشیع همواره نقش بر آب شده است.
امینی عید غدیر را عید بزرگ خداوند خواند که بر ما مسلمانان پسندیده شده است و افزود: امید است تمامی شیعیان عالم این روز را بزرگ بدارند و با انجام خیرات و مبرات، سنت حسنه اطعام و نیکوکاری را زنده و پایدار نگه دارند. مردم ضمن حضور فعال در جشنهای این عید بزرگ و اطعام نیازمندان، با برپایی نشستهای تبیینی، جایگاه ولایت در دین اسلام را تشریح کنند.
غدیر؛ دستوری مستقیم از سوی خداوند
حجتالاسلام مجید مقدادی، امام جماعت مسجد هاشمی علیآباد رشت، با اشاره به ضرورت تبیین اهمیت غدیر اظهار کرد: عید غدیر عیدالله اکبر و ادامه رسالت پیامبر گرامی اسلام (ص) است. غدیر برای تمامی مسلمانان نقش حیاتی ایفا میکند و به عنوان تضمینکننده امنیت در هر دو جهان، دنیوی و اخروی، شناخته میشود.
وی با اشاره به آیه «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک...» گفت: غدیر فرمان الهی و دستوری مستقیم از سوی خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) بوده است. پیامبر اکرم (ص) حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و فرزندان معصوم ایشان را به عنوان جانشینان خود معرفی کردند.
مقدادی تصریح کرد: زنده نگه داشتن غدیر و بزرگ شمردن آن مهم است؛ غدیر به ما احتیاجی ندارد، ما به غدیر احتیاج داریم. از مهمترین برکات غدیر میتوان به حضور پرشور مردم، تأمین امنیت جامعه و استحکام عقاید دینی و الهی مسلمانان اشاره کرد.
امام جماعت مسجد هاشمی علیآباد رشت در پایان خاطرنشان کرد: همگان را باید به شرکت در جشنهای غدیر برای شکوفایی هرچه بیشتر، اطعام فقرا و نمایان شدن اهمیت این عید بزرگ دعوت کرد.
بسیج کارمندان: همگان در جشن غدیر مشارکت کنند
سرهنگ رضا رنجبر، رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان، عید غدیر را در زمره اعیاد بزرگ و بسیار مهم اسلام قلمداد کرد و گفت: همه ما باید در این جشن شرکت کنیم و اطعام دهیم. برگزاری هرچه باشکوهتر این جشنها امری ضروری است.
وی با اشاره به وجود آیات فراوان در خصوص فضیلت و اهمیت این عید افزود: دعوت به پاسداشت عید ولایت و امامت امیرالمؤمنین (ع) امری ضروری است.
مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان: حضور فعال و چشمگیر داشته باشیم
کیوان مرتضوی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان، با بیان اینکه عید غدیر، عید ولایت و امامت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) است، اظهار کرد: باید در این روز حضور فعال و چشمگیر داشته باشیم.
وی افزود: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید آیتالله رئیسی و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی)، این روز مبارک باید پاس داشته شود.
همزمانی عید سعید غدیر خم با ایام سوگواری سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) فرصتی مغتنم برای بازخوانی اندیشه ولایت و امامت در اسلام و انقلاب اسلامی است.
دستگاههای فرهنگی، مذهبی و مردمی در استان گیلان با برپایی مواکب، ایستگاههای صلواتی، جشنهای محوری، برنامههای نمایشی و اطعام نیازمندان، تلاش دارند تا شکوه این عید بزرگ را به نمایش بگذارند و پیام غدیر را که همان تداوم مسیر رسالت با محوریت ولایت است، زنده نگه دارند.
از شهروندان گیلانی دعوت میشود با حضور پرشور خود در برنامههای یادشده، در پاسداشت این عید بزرگ الهی سهیم باشند.
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