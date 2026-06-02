امام جمعه بندرخمیر: «مهمونی غدیر» نماد اتحاد و اخوت اسلامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندر خمیر، در آستانه عید سعید غدیر خم، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه اکمال و حدیث ثقلین، ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام را کامل‌ترین جلوه امامت و رسالت خواند و از همه آحاد مردم، اعم از شیعه و سنی، برای حضور در «مهمانی بزرگ غدیر» و بهره‌مندی از خوان رحمت آن حضرت دعوت به عمل آورد.

وی به مناسبت فرارسیدن عید ولایت و امامت، غدیر را «عیدالله اکبر» و برترین عید امت اسلامی دانست و اظهار داشت: روز غدیر، روز اتمام نعمت و روز اکمال دین است؛ روزی که پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله به فرمان الهی، امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام را به عنوان مولای مؤمنان نصب فرمودند.

وی با تأکید بر این که ولایت امیرالمؤمنین محدود به مذهب خاصی نیست، افزود: حضرت علی علیه‌السلام سفره رحمت و عدالت خود را برای همه بشریت، به ویژه همه مسلمانانِ شیعه و سنی گشوده است. امروز وظیفه ماست که این پیام وحدت‌بخش را به گوش جهانیان برسانیم و از تفرقه‌افکنی‌ها بپرهیزیم.

امام جمعه بندر خمیر با بیان این که «مهمانی غدیر» نماد اتحاد و اخوت اسلامی است، تصریح کرد: در این عید فرخنده، آحاد مردم از هر قوم و مذهبی دعوت‌اند بر خوان ولایت امیرالمؤمنین بنشینند؛ خوانی که از آن با تعابیری همچون "خوان یزید" تفاوت دارد ـ چرا که خوان امیرالمؤمنین، خوان بندگی، کرامت، مواسات و حقیقت‌جویی است.

حجت‌الاسلام صالحی در ادامه با اشاره به حدیث مشهور ثقلین (کتاب الله و عترت)، ولایت علی علیه‌السلام را استمرار نبوت و ملاک تشخیص حق از باطل دانست و خاطرنشان کرد: کسی که ولایت علی را بپذیرد، در حقیقت رسالت محمدی را به درستی درک کرده است و کسی که از آن رو بگرداند، گویی دین را ناقص گذاشته است.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم بندرخمیر و دیگر شهرهای استان هرمزگان برای شرکت در جشن‌های خیابانی، اطعام غدیر و مراسم ویژه عیدالله اکبر، تأکید کرد: امسال باشکوه‌تر از همیشه، با شعار علیٌ ولی الله، همدلی و برادری خود را زیر پرچم ولایت امیرالمؤمنین به نمایش بگذاریم و ثابت کنیم که غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه برنامه همیشگی زندگی امت اسلامی است