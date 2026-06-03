شهر دارالمومنین خوی مهیای عیدغدیر؛ از جشن های مردمی تا اطعام غدیری

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: عید غدیر و دهه ولایت یکی از مهم‌ترین و با ارزش ترین اعیاد شیعیان است و درک و آگاهی از فلسفه وجودی این عید در روشن‌ سازی بسیاری از اعتقادات و باورها تاثیرگذار است در این راستا جای جای شهر دارالمومنین خوی مهیای برگزاری جشن و مراسم مختلف است.

عید غدیر کامل‌ترین و شریف‌ ترین عید اسلامی است. به تعبیر امام صادق علیه‌السلام، ارکان دین عبارت‌اند از نماز، روزه، زکات، حج و ولایت و آن حضرت ولایت را مهم‌ترین این ارکان دانسته‌اند. در روایتی دیگر نیز آمده است که وقتی از امام پرسیدند کدام یک از این ارکان از اهمیت بیشتری برخوردار است، ایشان فرمودند:«الولایه افضل»، یعنی ولایت برترین است.

عید سعید غدیرخم، تداوم راه ولایت و امامت و امتداد طریق انبیاست و به امر خداوند متعال این امر مهم توسط پیامبر اعظم (ص) به دستان با کفایت حضرت علی (ع) سپرده شد تا زمین بی‌حجت نماند و بشریت، همواره از نعمت ولایت بهره‌مند باشد.

در روزهایی که مردم ایران با تکیه بر ولایت پذیری و مسئولیت اجتماعی پای وطن و آرمان های انقلاب اسلامی ایستاده اند غدیر و عید ولایت و امامت می تواند ریشه های مقاومت ملی و اتحاد مردم را محکم تر کند.

برگزاری آیین مهمانی کیلومتری غدیر در مناطق شهری و روستایی کشور می تواند زمینه ساز تحکیم ولایت پذیری و اتحادی باشد که انقلابش در امتداد غدیر عید ولایت و امامت است.

خوی شهر دارالمومنین که این روزها در کنار سایر مناطق کشور با میدان داری و حمایت از رهبری جلوی دشمنان سینه سپر کرده نیز مهیای جشن های غدیر است.

چشم به راه مردم خوی در مهمانی کیلومتری غدیر هستیم

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوی از برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر در خوی خبر داد و گفت: این مهمانی فردا پنجشنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۴ شب در پیاده راه غدیر مرکز شهر خوی برگزار می شود.

حجت الاسلام محسن مسلمی با دعوت از عموم مردم برای حضور پرشور در این مهمانی گفت: همزمان با دهه امامت و ولایت در این شهرستان برنامه‌های مختلف فرهنگی، هنری و مذهبی در این شهر در حال برگزاری است و فردا همزمان با سالروز این عید مهمانی کیلومتری برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ۴۰ موکب مردمی همزمان با مهمانی کیلومتری غدیر آماده ارائه خدمات به مردم است، ادامه داد: مسابقات فرهنگی، بیان مسایل تبیینی، پذیرایی، اطعام علوی بخشی از فعالیت این مواکب است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با تکیه بر ولایت فقیه به درخت تنومندی در منطقه تبدیل شده است، اضافه کرد: در این شرایط ویژه کشور برگزاری آیین غدیر که نماد امامت و ولایت است ضمن بزرگداشت یاد امام و رهبر شهید فرصتی برای تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هست.

۲۰۰ برنامه همزمان عید غدیر در خوی برگزار می شود

حجت الاسلام مسلمی با بیان اینکه علاوه بر مهمانی کیلومتری غدیر ۲۰۰ برنامه مختلف در مساجد و محلات همزمان با عید غدیر برگزار می شود ادامه داد: همچنین ویژه برنامه جشن غدیر ویژه بانوان در خوی در محل مصلی برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوی خطبه خوانی، پرده خوانی، برگزاری مسابقه کتابخوانی، جشن غدیر در روستاها، برپایی ایستگاه های صلواتی در مناطق مختلف به همراه سخنرانی و تبیین فلسفه غدیر را از مهمترین برنامه های امسال غدیر در خوی برشمرد.

نمایشگاه غدیر تا اربعین در خوی برپا شده است

حجت الاسلام مسلمی از برپایی نمایشگاه غدیر تا اربیعین خبر داد و گفت: این نمایشگاه در جنب پارک بانوان خوی برای بازدید عموم دایر شده و در آن مباحث غدیر، اربعین به صورت تبیینی به بازدیدکنندگان ارائه می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوی از توزیع بیش از ۵۰ هزار اطعام علوی نیز خبر داد و گفت: پیش بینی می شود بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم ولایی خوی از آیین های غدیر استقبال کنند.

حجت الاسلام مسلمی انقلاب را امتداد عید ولایت و غدیر دانست و گفت: این آیین ها در این برهه حساس کشور فرصتی برای تقویت انسجام و اتحاد ملی می شود در روزهایی که مردم مبعوث شده میدان داری می کنند غدیر فرصتی برای استحکام وحدت ملی خواهد بود.

محوریت جشن های غدیر امسال مسئله امامت و ولایت است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوی با بیان اینکه در آیین های غدیر نماد پرچم کشور و پرچم های غدیر برجسته تر در بین موکب ها و مردم توزیع می شود، گفت: محوریت جشن های غدیر امسال مسئله امامت وولایت هست و تلاش می شود بااین محوریت برنامه ها اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه این روز فرصتی برای تجدید بیعت با ولایت و تأکید بر اهمیت رهبری الهی است تأکید کرد: غدیر خم پیام وحدت، عدالت و استمرار خط نبوت را به همراه دارد و یادآور مسئولیت مسلمانان در حفظ و ترویج ارزش‌های اسلامی است.

حجت الاسلام مسلمی، به فضیلت‌های این روز اشاره کرد و افزود: طبق روایت امام صادق (ع)، اطعام در این روز معادل اطعام همه پیامبران است و مسلمانان با برگزاری جشن‌ها، اطعام نیازمندان، خواندن دعاها و برگزاری مراسم مذهبی، این روز را گرامی می‌دارند.

امام (ره) اسلام غدیری را در عصر حاضر احیا کرد

امام جمعه خوی با اشاره به تقارن عید سعید غدیر با سالروز ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره)، این همزمانی را دارای پیامی عمیق و راهبردی دانست و اظهار کرد: ایشان با قیام خود، اسلام غدیری را در عصر حاضر احیا کرد.

حجت الاسلام حجت قاسم خانی در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: امام راحل(ره) با تاکید بر حدیث ثقلین، پرچمدار احیای فرهنگ غدیر در دوران معاصر بود و وصیت‌نامه سیاسی - الهی ایشان، بازروایی خطبه غدیر است.

وی با تاکید بر اینکه وصیت ‌نامه امام فقط برای سال ۶۸ نبود، بلکه قطب ‌نمای انقلاب اسلامی در همه دوران‌هاست، گفت: اگر ملتی مرام‌نامه خود را فراموش کند، دچار انحراف و سردرگمی می‌شود. امروز هم دشمن تلاش می‌کند ملت ایران را از هویت غدیری و انقلابی جدا کند؛ با جنگ رسانه‌ای، تحریف، تردیدافکنی و عادی‌سازی وابستگی. چون می‌داند ملتی که به غدیر و ولایت متصل باشد، زیر بار سلطه نمی‌رود.

امام جمعه خوی خاطرنشان کرد: غدیر نباید به مراسم و چراغانی تقلیل یابد، چرا که این عید بزرگ مرام‌نامه هدایت امت اسلامی و منشور حاکمیت عدل الهی است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی‌با دعوت از عموم مردم خوی برای شرکت در مهمانی کیلومتری غدیر در خوی گفت: در این برهه حساس حضور و انسجام ملی مردم بار دیگر نشان دهنده پشتیبانی مردم از ولایت و امامت و انقلاب است.

وی با تاکید بر اینکه غدیر نقشه راه حکومت الهی و حاکمیت عدالت است، افزود: همان‌طور که رهبر شهید فرمودند: «غدیر فقط یک مسئله شیعی نیست؛ مسئله حاکمیت عدل و ولایت‌الله است.» در غدیر، پیامبر اکرم(ص) فقط یک فرد را معرفی نکردند؛ بلکه مسیر آینده امت را مشخص کردند.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با اشاره به حاشیه‌رانی مرام‌نامه الهی غدیر در طول تاریخ گفت: قرآن را از سیاست جدا کردند، اهل بیت(ع) را کنار زدند و اسلام را به مجموعه‌ای از عبادات فردی تقلیل دادند. نتیجه‌اش همین دنیای پر از ظلم، تبعیض، استعمار و تحقیر ملت‌ها شد؛ تمدنی که ادعای حقوق بشر دارد اما از خون کودکان غزه و یمن هم عبور می‌کند.

امام جمعه خوی تصریح کرد: امام با صراحت فرمودند که مهجوریت قرآن و اهل بیت، بزرگ‌ترین مصیبت تاریخ اسلام است. قرآن را برای مجالس ختم و گورستان‌ها خواستند، اما نه برای اداره جامعه؛ اهل بیت را برای اشک خواستند، اما نه برای حکومت و عدالت. امام آمد تا بگوید اسلام، دین حکومت، عزت، مقاومت و دفاع از مظلوم است.

وی وظیفه امروز را زنده نگه داشتن فرهنگ غدیر در جامعه دانست و گفت: فرهنگ غدیر یعنی عدالت‌ خواهی، دفاع از حق، تبعیت از ولایت، حمایت از مظلوم و مقابله با طاغوت است.

رونمایی از نماد باشکوه غدیر در قلب شهر خوی

همچنین در آستانه عید سعید غدیر خم و در قالب ویژه ‌برنامه‌های فرهنگی مذهبی شهرستان خوی، میدان غدیر این شهر شاهد حماسه‌ای از جنس ارادت و ولایت‌مداری بود.

نماد بصری و معنوی «واقعه غدیر» تندیس نمادین که صحنه بالا بردن دست مبارک امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) توسط پیامبر اکرم (ص) به عنوان جانشین و ولی امت اسلام را به تصویر کشیده است، با هدف تبیین جایگاه ولایت در قلب میدان غدیر خوی نصب و رونمایی شد.

این اقدام نمادین در شهرستان خوی، نشان‌دهنده عمق باورهای مذهبی و گام موثری در جهت زیباسازی مبلمان شهری با رویکرد ترویج فرهنگ غدیر محسوب می‌شود.