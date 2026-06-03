رحمانی: حمایت از آسیب دیدگان جنگ در آذربایجان غربی تسریع یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز چهارشنبه در جلسه ستاد بازسازی و پشتیبانی جنگ استان، ضمن قدردانی از اعضای این ستاد که در روزهای نخست جنگ رمضان با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و خیرین شکل گرفت، افزود: تاکنون اقدامات قابلتوجهی در حوزه برگزاری تجمعات شبانه و مواکب، تأمین کالاهای اساسی، جبران بخشی از خسارات و پشتیبانی از رزمندگان و خانوادههای آنان در قالب این ستاد انجام شده و این مسیر با جدیت تداوم دارد.
وی همچنین با اشاره به روند برخی از اقدامات انجام شده توسط این ستاد، خاطرنشان کرد: بررسی دقیق و نظاممند نیازهای خسارتدیدگان در دستورکار قرار دارد و دستگاههای مسئول موظف هستند با دقت و سرعت، فرآیند شناسایی و تأمین نیازها را به انجام برسانند.
استاندار آذربایجانغربی به وضعیت خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز اشاره کرده و افزود: رسیدگی ویژه به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، بهویژه خانوارهای آسیبدیده در جنگ رمضان، از اولویتهای اصلی استان است و در این راستا برنامههای حمایتی و معیشتی هدفمند تدوین و پیگیری میشود.
رحمانی همچنین با اشاره به نقش مؤثر ظرفیتهای مردمی و خیرین در کنار توان اجرایی دولت، اضافه کرد: استفاده از این ظرفیتها میتواند روند حمایت از آسیبدیدگان را تسریع و تقویت کند.
وی با بیان اینکه تحقق اهداف این ستاد نیازمند همافزایی جدی میان بخشهای مختلف است، افزود: هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و استفاده بهینه از امکانات موجود، نقش تعیین کنندهای در ارتقای کیفیت و سرعت خدماترسانی دارد.
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