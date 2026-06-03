بازگشایی اینترنت تنها بخشی از مأموریت ستاد فضای مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در ششمین جلسه توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، توسعه علم و فناوری‌های نوین را از اولویت‌های کشور دانست و گفت: با وجود آثار اقتصادی ناشی از جنگ، کشور از ظرفیت علمی، نیروی انسانی متخصص و فناوری لازم برای بازسازی و نوسازی مراکز آسیب‌دیده برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت جبهه علم و فناوری افزود: باید با فعالیت منسجم نهادهای مرتبط، زمینه دستیابی کشور به جایگاه برتر منطقه‌ای در حوزه علم و فناوری فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور درباره تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور گفت: این ستاد برای موازی‌کاری شکل نگرفته و در عمل کارآمدی خود را نشان خواهد داد. همه این مجموعه‌ها یک هدف مشترک دارند و آن ارتقای فناوری و استفاده بهینه از آن در راهبردهای کشور است.

وی با بیان اینکه بازگشایی اینترنت تنها بخشی از وظایف این ستاد است، خاطرنشان کرد: پیگیری این موضوع حق ذاتی دولت است. عده‌ای برای دولت اقتدار قائل نیستند، در حالی که اقتدار ملی در گرو اقتدار دولت است و بدون اقتدار دولت، امکان پیشبرد امور کشور وجود ندارد.

عارف در ادامه با تقدیر از سه جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی، تأکید کرد: دستاوردهای علمی و فناوری کشور حاصل نگاه راهبردی امام شهید انقلاب و تلاش نخبگان و متخصصان جوان است و برنامه‌ریزی‌های کشور باید متناسب با شرایط جدید پس از جنگ رمضان انجام شود.

وی با اشاره به تغییر شرایط و موقعیت ایران پس از جنگ رمضان، افزود: در شرایط پساجنگ، کسی جرأت نمی‌کند ایران را تحریم کرده یا برای پیشرفت فناوری در کشور محدودیت ایجاد کند. البته تاکنون نیز این فشارها موجب توقف حرکت جمهوری اسلامی ایران در مسیر علم و فناوری نشده است، اما اکنون اگر دشمن بخواهد مانع پیشرفت علمی ایران شود، با پاسخ متناسب و تنبیه‌کننده مواجه خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های کشور باید متناسب با شرایط جدید پساجنگی انجام شود. تنگه هرمز سرمایه ملی ایران است و تاکنون حق ترانزیت ما به‌طور کامل پرداخت نشده است. دیگر اجازه نخواهیم داد از این سرمایه راهبردی علیه منافع کشورمان استفاده شود.

وی همچنین بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، جذب نخبگان و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای بازسازی و بهسازی مراکز آسیب‌دیده تأکید کرد.

دویستمین جلسه شورای عالی اداری نیز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

عارف در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات استان‌ها گفت: راهبرد دولت آن است که استانداران در چارچوب سیاست تفویض اختیار، نقش مؤثرتری در اداره امور استان‌ها داشته باشند.