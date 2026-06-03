وحدت ملی با حضور در مهمونی غدیر؛ مردم ما وفادارتر از صدر اسلام هستند

مسعود کاویانی مدیر شبکه رادیویی معارف در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهپیمایی روز غدیر و برنامه‌های این شبکه در این روز توضیح داد: تقریباً یک سال است که کشور ایران اسلامی درگیر ۲ جنگ تحمیلی از سوی استکبار بوده است. سال گذشته عید غدیر و جنگ تحمیلی دوم تقریبا همزمان شد. پس از آن هم در ماه مبارک رمضان جنگ تحمیلی سوم رخ داد. در این یک سال ما درگیر ۲ جنگ بودیم و بحمدالله به تأیید همه کارشناسان این نظام اسلامی و ولایی بوده که در هر ۲ جنگ سربلند و پیروز بوده است. در فرهنگ دینی‌مان «شهید شدن» جایگاه ویژه‌ای دارد و خون شهدا امت ما را احیا می‌کند و به مثابه تزریق انرژی و بخشنده امید و حرارت در قلب مؤمنین و جهادگران است؛ چیزی که دشمن آن را درک نمی‌کند.

نقطه اتکای ما «ولایت» است

وی افزود: وقتی این ۲ جنگ را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که مهم‌ترین مسئله و نقطه اتکای ما در این دوره، بحث «ولایت» است. برخلاف انتظار دشمن، مردم از آنجا که ولایی بودند پای کار رهبر آمدند. عید غدیر نماد ولایت، امتداد اسلام واقعی و نماد پیوند مردم با رهبری است که طلوع آن در صدر اسلام و با بیعت با امام علی (ع) پیدا شد و در این شرایط دوباره این مسئله اتفاق افتاده است. اگر شرایط بعد از رحلت پیامبر را با شرایط بعد از شهادت رهبرمان مقایسه کنیم، با ۲ شباهت مواجه می‌شویم، نخست بحث جانشینی رهبر جامعه و دوم مسئله بسیار مهم تهاجم دشمن به امام و میهن.

کاویانی در توضیح ویژگی‌های مردم جامعه ایران گفت: مردم هوشمند ایران در این عصر نشان دادند که بسیار وفادارتر از مردم صدر اسلام هستند. در صدر اسلام، حضرت فاطمه (س) در مسجد و جاهای مختلف روشنگری کرد اما کسی به ایشان نپیوست. اما در ایران امروز، مردم بعد از رحلت رهبر شهیدشان از رهبر جدید حمایت کردند. غدیر امسال می‌تواند نقش پررنگ‌تری داشته باشد، به ویژه با توجه به اینکه عید غدیر با ۱۴ خرداد و سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب کسی که مفهوم ولایت را بعد از ۱۴۰۰ سال احیا کرد و نظامی برپا کرد که آرزوی امامان معصوم و مقدمه ظهور حضرت حجت بود مصادف است.

۹۰ شب است که مردم مفاهیم غدیر را مشق می‌کنند

وی با اشاره به برنامه‌های این شبکه در این روز بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در طول برنامه‌های سال رادیو معارف باید به آن توجه داشته باشیم، بحث ولایت و امامت است. در روز عید غدیر و در ایام دهه ولایت و ماه ذی‌الحجه ما برنامه‌های خاصی برای این مساله تدارک می‌بینیم؛ هم به عنوان یک مناسبت خاص و هم به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و بنیادی‌ترین مفاهیم در گفتمان اسلام سیاسی که باید به آن پرداخته شود. چندین سال است که برنامه «من غدیری‌ام» را از اول ذی‌الحجه در رادیو معارف داریم و طبیعتاً در روز عید غدیر هم به صورت گسترده این عید را پوشش خواهیم داد.

مدیر رادیو معارف با اشاره به نقشی که ولایت در تقویت جامعه داشته است، گفت: حالا بیش از ۹۰ شب است که مردم مفاهیم عید غدیر را مشق کرده‌اند، این مردم دیگر مردم ۱۰۰ سال قبل نیستند که دشمن می‌توانست بیاید، تکه‌ای از ایران را بر دارد و شاید با واکنشی هم مواجه نشود. این مردم با ادبیات ولایت و ادبیات امیرالمؤمنین (ع) بزرگ شده‌اند و این خودش دشمن را می‌ترساند.

کاویانی با دعوت مردم از هر طیفی برای حضور در این راهپیمایی بیان کرد: غدیر نماد وحدت است و اختصاص به کسی ندارد. این جشن نه تنها ملی، بلکه فراملی است. امکان ندارد کسی از عدالت، شجاعت و صفات ولایت امیرالمومنین (ع) بشنود و شیفته آن نشود. رسالت ما این است که این زیبایی ذاتی را، هرچه بهتر نشان دهیم. مانند اربعین و عاشورا که وقتی مردمی از ادیان دیگر، مفاهیم بلندی را که امام حسین (ع) به خاطر آن شهید شدند، می‌بینند، خودبه‌خود جذب وی می‌شوند، حالا در خصوص رهبر شهید هم همین اتفاق افتاده است. بعد از شهادت ایشان، مردمی که حتی شاید با ایشان همراه نبودند هم از سر ادای معرفت به ایشان جذب شدند. آغوشمان ما باید برای حضور همه مردم باز باشد؛ این سیره ائمه بوده است. اگر بخواهیم از روی ظاهر قضاوت کنیم، ظلم کرده‌ایم، نه تنها باید پذیرای همه بود بلکه باید به این حضور افتخار کرد؛ چه چیزی از این زیباتر که مردم اینچنین به جبهه حق جذب می‌شوند.